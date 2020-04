Xapuri decretou toque de recolher das 21h às 5h por 15 dias e bloqueio de entrada e saída de pessoas das 20h às 5h. Porto Walter, decretou medidas drásticas, como, fechamento da entrada da cidade, toque de recolher e proibição de festas e multa aos moradores Redação Mesmo sem casos confirmados de Covid-19, a prefeitura de Xapuri resolveu implantar o toque de recolher e ainda bloqueou a entrada e saída de pessoas na cidade para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. O decreto já assinado pelo prefeito Francisco Ubiracy Vasconcelos (PT) ainda deve ser publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quinta ou sexta-feira. _____________ Para garantir que ninguém fure o bloqueio, das 20h às 5h, a prefeitura instalou duas cercas de madeira nas laterais da rodovia AC-485, conhecida como Estrada da Borracha, que vai do meio fio até a cerca da propriedade de cada lado. _____________ Conforme o decreto, está proibida a entrada e saída de veículos no município de Xapuri pelo período de oito horas, por 15 dias. Com exceção dos veículos oficiais em serviço de saúde e segurança pública e outros casos emergenciais. As medidas foram anunciadas pelo prefeito na quarta-feira (15), quando começaram a valer. O toque de recolher diário é das 21h às 5h. A medida também não é atribuída aos carros oficiais em serviço, ambulâncias e atendimentos de urgência, emergência e prestação de socorro. Os profissionais de saúde em serviço, as pessoas que trabalham em atividades essenciais e aqueles que precisem ir ao hospital ou à farmácia também vão poder circular no período. O toque de recolher também tem validade de 15 dias e pode ser prorrogado de acordo com o avanço da pandemia no estado.

Uma barreira sanitária na entrada da cidade foi instalada há cerca de duas semanas e tem feito a medição de temperatura das pessoas que entram na cidade. Além disso, é preenchido um questionário para que o indivíduo seja acompanhado enquanto estiver no município.

“Durante o feriado da Semana Santa tivemos a informação da entrada de 195 pessoas vindas de várias cidades onde tem casos de coronavírus, por isso, resolvemos endurecer as medidas e decretar o toque de recolher e bloqueio da entrada nesse horário. A gente uma cerca de um lado e de outro para não passar nenhum veículo pela lateral da estrada. Isso para na hora que fecha a estrada, a pessoa não furar o bloqueio pelos lados”, disse o prefeito.

A fiscalização do bloqueio está sendo feita, segundo o prefeito, pela Polícia Militar e também com apoio do Corpo de Bombeiros da cidade de Xapuri.

Porto Walter tem entrada fechada, festas proibidas e toque de recolher

Já no Diário Oficial desta quinta-feira, 16, o prefeito José Estephan Barbary do município de Porto Walter, decretou medidas drásticas, como, fechamento da entrada da cidade, toque de recolher e proibição de festas e multa aos moradores.

O decreto diz que entrada de pessoas tá proibida no Município de Porto Walter, seja de qual origem for, excetuando aquelas que prestam de serviços essenciais autorizadas pelo Comitê de Prevenção através de votação.

______________

O toque de recolher será a partir de hoje, das 19:30 horas até às 5 horas do dia seguinte, para confinamento domiciliar obrigatório em todo território do Município.

______________

A realização de festas tá proibida em residências, notadamente as que contarem com pessoas que não moram na casa, podendo o uso da força policial para dispersão e medidas criminais aos infratores e multa individual.

As multas serão entre R$ 2.000,00 (dois) mil a R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).

Mâncio Lima e Rodrigues Alves também adotam medidas como fechamento de rodovia e toque de recolher

Com a confirmação de dois casos de coronavírus em Cruzeiro do Sul, as cidades vizinhas, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, restringirão a partir desta sexta-feira, 17, os acessos de pessoas nas rodovias e em balsas pelo Rio Juruá.

Com autorização do Governo do Estado, em Mâncio Lima, a AC-405, na será fechada na localidade Pé da Terra, na entrada da cidade. A prefeitura solicitou apoio do Exército para a barreira.

Durante 15 dias estará permitida apenas a passagem de profissionais de serviços essenciais, desde que comprove junto a secretaria Municipal de Saúde.

Também poderão passar moradores que precisem comprar medicamentos emergenciais e que não estejam disponíveis nas farmácias locais mediante apresentação de receita médica, devendo deslocar-se de maneira individual e observar todas as exigências de proteção estabelecidas pelas equipes de saúde.

Toque de recolher em Rodrigues Alves

Em Rodrigues Alves, a prefeitura decretou toque de recolher e restringiu o funcionamento de balsas na travessia do Rio Juruá, forma mais usada por quem se desloca entre as duas cidades.

A partir dessa sexta, 17, as balsas vão transportar veículos das 6 às 9 da manhã e das 17 às 19 horas.

Fora desse horário, a balsa grande (gratuita), permanecerá ancorada de plantão no lado do município de Rodrigues Alves para atender exclusivamente ambulâncias, veículos oficiais das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e profissionais da área de saúde e segurança pública que comprovadamente estarão adentrado ou saindo de seus respectivos plantões/jornadas de trabalho.

_______________

Pelo Rio Juruá e pela rodovia AC-407, só será permitida entrada de pessoas e veículos de outras cidades e estados única e exclusivamente para a realização de suas atividades laborais, membros da Segurança Pública Estadual e Federal e os caminhoneiros que transportarem mercadoria de caráter essencial, inclusive materiais, equipamentos medicamentos para a área de saúde.

_______________

Os munícipes que retornarem de viagem terão que passar pela triagem e monitoramento da equipe de saúde, e ficarão obrigatoriamente de quarentena pelo período de 14 dias, sendo proibidas de sair de casa devendo os servidores responsáveis pelo monitoramento utilizarem o uso da força policial para garantir tal cumprimento.

Na chegada da balsa e na 407 haverá barreiras sanitárias com anotações de dados das pessoas para monitoramento.

Quanto ao toque de recolher, será proibida a circulação de pessoas entre às 20h (8 da noite) e às 5h da manhã.

A proibição não se aplica aos integrantes dos Órgãos de Segurança, Chefe do Poder Executivo, membros dos Poderes Legislativo e Judiciário, vigias noturnos, motoboys laborando em serviços de delivery, profissionais na área de saúde.

Prefeita Marilete já tinha fechado o acesso a Tarauacá e determinou toque de recolher desde de quarta

A prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD), decretou na quarta-feira, 15, “toque de recolher” das 20h às 5h, como forma de prevenção da Covid-19.

