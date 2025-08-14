Prefeito Jerry Correia acompanha finalização do Ramal do Bom Sucesso e faz convite a todos os romeiros

Finalizando mais um dia de trabalho nesta quarta-feira, o prefeito Jerry Correia acompanhou de perto a conclusão dos serviços de recuperação do Ramal do Paraíba, principal via de acesso à comunidade do Cumaru, também conhecido como Ramal do Bom Sucesso.

A obra foi realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Infraestrutura Rural, sob a coordenação do secretário Zé do Posto e com o empenho de toda a equipe de operadores. O prefeito agradeceu ainda ao Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), que tem sido um grande parceiro, cedendo uma de suas máquinas para a execução dos serviços.

Com o ramal totalmente recuperado, a Prefeitura garante não apenas o tráfego seguro dos moradores, mas também a chegada tranquila dos romeiros e fiéis que participarão, nesta sexta-feira, da tradicional celebração em homenagem à Santa Raimunda do Bom Sucesso.

“Todos os anos mantemos o compromisso de chegar com nossas equipes para melhorar as condições de todos os ramais de Assis Brasil. É uma forma de valorizar nossas comunidades e de receber bem quem precisa se deslocar para eventos importantes como este”, destacou o prefeito Jerry Correia.

A Prefeitura de Assis Brasil reforça o convite para que todos participem da festividade religiosa e agradece à Secretaria Municipal de Agricultura e Infraestrutura Rural pelo empenho em mais esta entrega.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários