O número de casos de Covid-19 no Acre voltou a subir. Conforme boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), os registrou saíram de 101 para 115 nesta quinta-feira (16). O número de mortes também aumentou, com mais uma vítima confirmada ainda nesta quinta.

Entre os novos casos estão o primeiro de contaminação em criança, uma estudante de 12 anos. No município, além da menina, uma cabeleireira de 34 anos teve contato com caso considerado suspeito para a doença, enquanto que uma servidora pública de 56 anos não sabe de quem pegou o vírus.

O vírus já circula em seis das 22 cidades do estado. De acordo com a Saúde, 53 pessoas não têm mais o vírus no organismo, sendo consideradas recuperadas. Assim, 62 pessoas seguem em tratamento e a taxa de recuperação é de 46 %. Cinco pessoas seguem internadas.

No novo boletim, a Saúde informou que recebeu 1.268 casos suspeitos, descartou 901, confirmou 115 e mais 242 seguem em análise. Todos os casos confirmados estão sendo acompanhados de perto pela equipe da Vigilância Epidemiológica no âmbito estadual e municipal.

Dos 115 casos, 86 são em Rio Branco; 12 em Acrelândia; um no Bujari; 13 em Plácido de Castro; um em Porto Acre e dois em Cruzeiro do Sul. Nesta última cidade, a segunda maior do estado, 19 pessoas estão sendo monitoradas depois de terem tido contato direto com o casal diagnosticado com a doença no domingo (12).