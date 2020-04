Por

Ainda sem nenhum caso de covid-19 registrado oficialmente, as quatro prefeituras da regional do Alto Acre resolveram se unir e tomar medidas conjuntas na prevenção ao novo coronavírus. A primeira dessas medidas será a implantação, a partir desta sexta-feira, 17, de uma barreira sanitária no entroncamento da BR-317 com a Estrada da Borracha (AC-485), a partir de onde se dá o acesso aos municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil.

Essa barreira, que será mantida logisticamente pelos quatro municípios, terá o apoio das forças de segurança pública – polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar e Corpo de Bombeiros – para intensificar o controle de quem entra na região. O objetivo é manter essa parte do estado como a única que ainda não registrou casos da pandemia que já matou quase duas mil pessoas no Brasil (5 no Acre) até essa quinta-feira, 16 de abril.

Uma reunião realizada no município de Brasiléia, nessa quinta-feira, mobilizou autoridades dos quatro municípios, que definiram que será baixado um decreto conjunto para que as medidas preventivas tomadas a partir de agora sejam seguidas por todos. Foi consenso que a regional deve se manter em constante alerta, pois faz fronteira, terrestre e fluvial, com a Bolívia e Peru, que já registraram casos nas cidades fronteiriças de Cobija e Iñapari.

Xapuri em Alerta

A Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri (Semusa) aumentou o nível de preocupação com o possível surgimento de casos de covid-19 na cidade após a cidade ter recebido um número considerável de visitantes no feriado da Semana Santa. De acordo com as informações divulgadas, o município recebeu 195 pessoas que se deslocaram de várias cidades acreanas, Rondônia, São Paulo e até de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Foi a partir dessa informação feita pelo monitoramento da Semusa que a prefeitura editou o decreto de toque de recolher entre às 21h e às 5h na cidade, assim como o bloqueio da Estrada da Borracha entre às 20h e às 5h desde a última quarta-feira, 15. Até o momento, em Xapuri, 26 pessoas estão sendo monitoradas e 7 delas estão apresentando sintomas de gripe. Dessas 7, apenas 3 fizeram coleta de material para exames encaminhados à Secretaria Estadual de Saúde.

Comentários