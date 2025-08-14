Flash
Presidente da Câmara de Brasiléia e Coordenadora do Núcleo de Educação discutem melhorias no transporte escolar
Reunião entre o presidente da Câmara Municipal e a coordenadora do Núcleo de Educação do Acre debate soluções para garantir acesso seguro de alunos em áreas de difícil acesso
Em reunião realizada nesta quinta-feira (14), o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia e a professora Maria Cecília, coordenadora do Núcleo de Educação da Secretaria de Estado do Acre (SEE), debateram ações para melhorar a qualidade do ensino no município, com foco no transporte escolar.
O principal desafio abordado foi o atendimento a estudantes de ramais distantes e de acesso difícil. O presidente da Câmara destacou que a falta de transporte adequado é uma das maiores barreiras para a frequência escolar na zona rural e afirmou que a prioridade é garantir que nenhuma criança fique sem estudar por esse motivo.
Entre as propostas discutidas estão a ampliação da frota de veículos, manutenção preventiva e ajustes nas rotas para otimizar o serviço. A professora Maria Cecília reforçou a importância da parceria entre as instituições para assegurar educação inclusiva e igualdade de oportunidades a todos os alunos.
Principais pontos debatidos:
- Ampliação da frota de transporte escolar para atender ramais distantes
- Manutenção preventiva dos veículos para maior segurança dos alunos
- Ajustes nas rotas a fim de otimizar o atendimento e reduzir tempo de deslocamento
O presidente da Câmara destacou que garantir o acesso à educação é uma prioridade:
“Queremos assegurar que nenhuma criança deixe de estudar por falta de transporte adequado”, afirmou.
Já a professora Maria Cecília reforçou a importância da parceria entre o Legislativo e o Executivo para viabilizar soluções:
“A educação inclusiva exige esforço conjunto. Estamos buscando alternativas para que todos os alunos tenham acesso à escola com segurança e regularidade.”
As propostas discutidas serão analisadas pela SEE para implementação ainda neste ano letivo. A iniciativa reforça o compromisso das instituições com uma educação mais acessível e igualitária em Brasiléia.
A iniciativa reforça o compromisso das autoridades em investir no futuro da educação em Brasiléia, garantindo acesso seguro e regular às escolas.
Comentários
Flash
Neste sábado, Prefeitura de Brasiléia leva atendimento médico e serviços à população rural com a 1ª edição do Saúde em Ação na Comunidade
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza a primeira edição do Programa Saúde em Ação na Comunidade, iniciativa que leva atendimento médico, exames e serviços gratuitos diretamente às localidades rurais.
A ação acontecerá neste sábado (16), no KM 84+60 do Ramal Santa Luzia, na Colocação São Francisco (Seringal Amapá), na residência da dona Ana do Curuçá.
Durante o evento, moradores terão acesso a 16 tipos de atendimentos e serviços e a duas especialidades médicas: pediatria e ginecologia.
Entre os serviços ofertados estão: vacinas, testes rápidos, teledermatologia, coleta de PCCU, ultrassonografia, atendimento psicológico, atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento de enfermagem, dispensação de medicamentos, eletrocardiograma, cortes de cabelo, orientações sobre o Bolsa Família, entre outros.
Mais de 30 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos e equipe de apoio estarão envolvidos na ação, garantindo qualidade e agilidade no atendimento à população.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que o programa é mais um passo para aproximar a saúde das famílias que vivem nas áreas mais distantes.
“Nosso compromisso é levar dignidade e qualidade de vida para todos os moradores de Brasiléia, independentemente da distância. Com o Saúde em Ação, a Prefeitura chega até onde a população está, garantindo atendimento e acolhimento para todos”, afirmou o prefeito.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, reforçou a importância da ação e convidou a comunidade a participar.
“Estamos levando uma estrutura completa, com profissionais qualificados e equipamentos, para que cada pessoa possa cuidar da sua saúde sem precisar se deslocar até a cidade. É fundamental que todos tragam documento com foto, cartão do SUS e CPF”, orientou o secretário.
A Prefeitura de Brasiléia reforça que esta é apenas a primeira edição do programa e que novas comunidades serão atendidas nos próximos meses.
Comentários
Flash
Prefeito Jerry Correia acompanha finalização do Ramal do Bom Sucesso e faz convite a todos os romeiros
Finalizando mais um dia de trabalho nesta quarta-feira, o prefeito Jerry Correia acompanhou de perto a conclusão dos serviços de recuperação do Ramal do Paraíba, principal via de acesso à comunidade do Cumaru, também conhecido como Ramal do Bom Sucesso.
A obra foi realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Infraestrutura Rural, sob a coordenação do secretário Zé do Posto e com o empenho de toda a equipe de operadores. O prefeito agradeceu ainda ao Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), que tem sido um grande parceiro, cedendo uma de suas máquinas para a execução dos serviços.
Com o ramal totalmente recuperado, a Prefeitura garante não apenas o tráfego seguro dos moradores, mas também a chegada tranquila dos romeiros e fiéis que participarão, nesta sexta-feira, da tradicional celebração em homenagem à Santa Raimunda do Bom Sucesso.
“Todos os anos mantemos o compromisso de chegar com nossas equipes para melhorar as condições de todos os ramais de Assis Brasil. É uma forma de valorizar nossas comunidades e de receber bem quem precisa se deslocar para eventos importantes como este”, destacou o prefeito Jerry Correia.
A Prefeitura de Assis Brasil reforça o convite para que todos participem da festividade religiosa e agradece à Secretaria Municipal de Agricultura e Infraestrutura Rural pelo empenho em mais esta entrega.
Comentários
Flash
Homem é preso em Brasiléia durante patrulhamento conjunto da PM e Exército
Suspeito tinha mandado de prisão expedido pela Comarca de Xapuri
Na noite de quarta-feira (13), por volta das 21h11, um homem foi preso no bairro Alberto Castro, em Brasiléia (AC), durante patrulhamento conjunto realizado pela Polícia Militar do 5to Batalhão do Alto Acre e pelo Exército Brasileiro.
A abordagem ocorreu na Rua da Olaria, nas proximidades de uma olaria. Segundo informações da PM, durante a verificação dos dados do suspeito no sistema, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto, com validade até 2029, expedido pela Comarca de Xapuri.
A ação foi planejada para que fosse concluída com êxito, o indivíduo foi surpreendido e detido, para em seguida ser encaminhado à Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis.
A ação integra as operações de segurança realizadas na região de fronteira, que visam o combate à criminalidade e o cumprimento de mandados judiciais pendentes.
Você precisa fazer login para comentar.