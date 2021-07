Com a presença de Marcelo Bimbi Prefeitura inicia distribuição de cestas arrecadadas no Jogo das Estrelas

A prefeitura através da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência iniciou a distribuição de cestas básicas arrecadadas no evento Futebol Solidário Jogos das Estrelas realizado no último dia 26/06, que arrecadou mais de 6 mil quilos de alimentos.

O evento aconteceu na tarde dessa sexta-feira dia 02/07, no Buffet Art Eventos e contou com as presenças do Ator e Modelo Marcelo Bimbi que é o idealizador do evento solidário, Major Rocha vice-governador do Estado do Acre, os deputados federais Mara Rocha, Jessica Sales e Alan Rick, Antônio Pedro Deputado Estadual, os Prefeitos Sergio Lopes (Epitaciolândia) e Jerry Correia de Assis Brasil secretários e vereadores.

Ao fazer o uso da palavra a primeira Dama Alliny Saldanha bastante emocionada falou da importância desse evento que arrecadou mais de 6 mil quilos de alimentos. “Se não for para fazer o bem para as pessoas que mais precisam, não tem sentido entrar para a política, estamos muito felizes em poder ajudar tanta gente que precisa dessa ajuda, quero deixar o meu agradecimento a todos que se esforçaram ao máximo para que fosse possível a realização do jogo das estrelas, em especial ao Modelo e ator Marcelo Bimbi que é um dos principais idealizadores dessa ação solidária. Destacou a primeira Dama.

O prefeito Sérgio Lopes agradeceu a presença de todos e principalmente ao Idealizador dessa ação, Marcelo Bimbi. “Para nós esse momento é de muita alegria ao iniciarmos a distribuição de cestas básicas que vai atender centenas de famílias em situação de vulnerabilidade, o nosso lema é “Cuidar bem das pessoas”, más isso só está sendo possível com parceiros como Marcelo Bimbi, Marcos, nosso secretário, nosso comerciantes que doaram, em fim o momento é de agradecimentos a todos que se esforçaram para que esse evento fosse esse sucesso, atingimos a nossa meta que é arrecadar alimentos para pessoas que diante das dificuldades empostas pela pandemia não tem o alimento para dar para seus filhos.” Destacou Sérgio Lopes bastante emocionado.

No final o prefeito de Assis Brasil Jerry Correia presentou o Ator Marcelo Bimbi e o Prefeito Sérgio Lopes com a camisa do Time de indígenas da Tribo Manchiney, que vieram participar do Jogo das Estrelas no último dia 26/06, em Epitaciolândia.