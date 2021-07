Motociclista perde a vida ao tentar fazer ultrapassagem na Capital do Acre

Um motociclista veio a óbito na tarde deste sábado (3) na Avenida Sobral, próximo à Rua 15, em Rio Branco. Welisson Santos da Silva, de 25 anos, colidiu na lateral de uma viatura da Polícia Militar, ao tentar fazer uma ultrapassagem.

Consta que Welisson seguia sentido centro-bairro quando ao tentar ultrapassar dois veículos em alta velocidade acabou batendo na lateral da viatura que trafegava em sentido oposto ao motociclista. Com o impacto, o rapaz teve morte instantânea.

Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até ao local do acidente, mas os paramédicos só atestaram a morte do motociclista.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).