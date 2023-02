Carreta não consegue subir ladeira e por pouco não causa tragédia em Epitaciolândia

Luiz Gonzaga anunciou cerca de R$ 218 milhões para melhoramento da BR

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Luiz Gonzaga (PSDB), abriu os trabalhos da semana focado em definir as Comissões até esta quinta-feira, dia 9. O parlamentar acredita que tudo ocorrerá tranquilamente, pois, a Casa precisa estar em sua normalidade para que se tenha um ano produtivo.

Gonzaga falou dos novos parlamentares que estão chegando na Aleac, com novas ideias e podem trabalhar com novas ideias para melhorar os trabalhos em prol dos acreanos apresentando melhorias para a Casa do povo.

Os trabalhos do Legislativo estão iniciando definitivamente nesta semana e o Presidente quer, junto aos demais colegas, definir os representantes das Comissões. “São as comissões que fazem as modificações e as análises dos projetos. Já tivemos o começo do entendimento com a oposição e situação, dando prosseguimento nesta quarta e fechar até quinta-feira (9)”, destacou.

Foi perguntado ao Presidente sobre suas visitas pela BR 364, onde viu de perto a real situação da estrada que liga a Capital à região do Juruá. “É importante para nós vermos de perto as reais condições e levar esses problemas às autoridades federais. Estive recentemente como senador Petecão, prefeitos do Juruá e deputados federais para que possamos trabalhar sua recuperação”, disse.

Em relação a BR 364, o governo federal anunciou nesta semana, que estará destinando cerca de R$ 1,7 bi para melhoramento de estradas e linhas ferroviárias. Entre as BR’s, o Acre está inserido no pacote.

Gonzaga aproveitou para nunciar que o Acre estará recebendo um aporte de R$ 218 milhões para serem investidos na BR 364. “Não é o suficiente para sua construção total, mas, terá um melhoramento o bastante significativo. Já temos R$ 70 milhões em caixa para o início dos trabalhos”, pontuou o presidente da Aleac.

