Por Wanglézio Braga

Uma adolescente do Acre foi apreendida com três quilos de cocaína que vinha sendo transportada dentro de um táxi em Porto Velho (RO). A apreensão da droga e da adolescente que não teve as iniciais reveladas ocorreu no início da noite de ontem (12) no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizado no quilometro 759 da BR-364.

De acordo com informações da PRF, o táxi seguia de Rio Branco até a capital rondoniense. Ao se aproximar do local da fiscalização, os policiais deram ordens para parar o veículo e a adolescente se mostrou muito nervosa com o pedido e posteriormente durante a fiscalização.

Feita uma revista na bagagem da adolescente, os policiais encontraram, em fundos falsos, 3 quilos de cocaína. A jovem disse que a droga tinha sido adquirida na cidade de Cruzeiro do Sul (AC), no Vale do Juruá. A polícia não informou para quem ela levaria a mercadoria.

A mula recebeu voz de apreensão e foi levada para Central de Flagrantes, onde foi acionado o Conselho Tutelar para tomar ciência do caso e o registro de tráfico de drogas foi confeccionado e apresentado a parte para o delegado plantonista.

