Moradores registraram o momento em que uma mulher passeava completamente nua na manhã desta sexta-feira (13) na Avenida da Antônio da Rocha Viana. De acordo com testemunhas, a mulher parecia não se importar com os olhares de curiosos.

Ela saiu da rua do lado do posto da Vila Ivonete completamente nua e foi ao bar do outro lado da rua pedindo para que os clientes do Bar do Boi pagassem uma bebida alcoólica para ela.

Segundo informações repassadas para a reportagem do ac24horas, já não é a primeira vez que a senhora realiza esse tipo de ato. A Polícia Militar abordou e encaminhou ela para o Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC).

Veja o vídeo:

