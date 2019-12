O Prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz, inaugurou na manhã de sexta-feira (13), a reforma e a ampliação da escola municipal Nilce Avilar, localizada no Platô do Piquiá.

A inauguração deu continuidade ao programa de reforma e ampliação de escolas da rede municipal de ensino, ofertando melhores condições de aprendizado para os estudantes.

A escola agora atende todas as exigências educacionais. Está totalmente climatizada, ganhou calçadas, muro e pintura por toda sua extensão.

A entrega de mais uma unidade reformada e ampliada, reforça o compromisso da gestão municipal com a educação da população Bocacrense e comprova o cumprimento de mais uma promessa de campanha do prefeito. Antes eram cinco salas, agora são sete com capacidade para atender 240 alunos.

Na ocasião, o Prefeito Zeca Cruz, destacou a educação como uma das prioridades de sua gestão.

“A educação é uma de nossas metas, e dentro desta meta temos a vontade de melhorar todas as escolas municipais. Hoje, entregamos a reforma e ampliação de uma escola, que hoje, será uma das melhores de nosso município. Destaco também todos os avanços a partir de nossa gestão e todos os convênios firmados para o desenvolvimento do município e agradeço aqui a parceria com a câmara municipal de vereadores”, afirmou.

Além do prefeito, também participaram solenidade a primeira-dama Luciana Bertoldo, os vereadores Valfrido (Louro da Vivi), Ritsú Calanacina, Aldálio Notonha, Radir Magalhães, José Noronha, França Mapará, secretários de Produção Raimudinho, da Educação Alcimar Carvalho, Segov Tiago Araújo, de Assistência Social Marineide Fernandes, e de Cultura Thiago Pinheiro

Da Assessoria de Imprensa

