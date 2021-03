O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia e o presidente da Câmara Municipal, Wendell Marques, estiveram na manhã desta segunda-feira, 15, conhecendo o Centro de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental do Acre (CIGMA). O Secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, foi que apresentou o local e toda estrutura tecnológica disponível.

Os técnicos do Escritório de Gestão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do PRA (Programa de Regularização Ambiental) apresentaram as áreas agricultáveis da região e também falaram sobre as espécies que podem melhor se desenvolver no município de Assis Brasil.

“Estamos firmando uma grande parceria com SEMA para melhor atender nossos produtores. Precisamos avançar no Cadastro Ambiental Rural e também na Regularização Ambiental de todas as propiedades de Assis Brasil”, disse o prefeito.

Já o presidente da Câmara, vereador Wendell Marques, agradeceu pelo apoio do Secretário Israel Milani que tem sido um parceiro de Assis Brasil.

“Fico feliz em acompanhar o prefeito em agendas que irão trazer benefícios para nossa gente. Realmente temos muito para avançar no que diz respeito à produção familar, mas com a união do município e estado acredito que vamos encontrar nosso potencial produtivo”, comentou.

Comentários