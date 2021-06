Polícia estoura boca de fumo que funcionava em borracharia e prende suspeito

Militares da Rotam e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prenderam um homem suspeito de atuar no tráfico de drogas. A prisão aconteceu na Rua Boulevard Augusto Monteiro, no Triângulo, em Rio Branco.

Uma denúncia anônima levou os policiais até a uma borracharia que funcionava como “boca de fumo”. Foi feito uma revista no local e 1,6 quilos de cocaína foram apreendidos, além de 2 prensas hidráulicas e 1 balança de precisão.

Diante do flagrante, o suspeito foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla), no bairro Estação Experimental.