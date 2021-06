Conselheiros tutelares ficam na mira de criminosos por mais de 3 horas após serem assaltados no Wilson Ribeiro

Membros do Conselho Tutelar viveram momentos de terror nas mãos de criminosos na tarde desta quarta-feira (2) em Rio Branco. Dois conselheiros e o motorista foram mantidos reféns após serem roubados. O trio ficou na mira dos bandidos em uma residência no bairro Wilson Ribeiro, região do Calafate.

A equipe do Conselho Tutelar foi até ao bairro verificar a situação de uma criança, quando foi surpreendida pelos assaltantes. Eram sete ao todo. Ao anunciar o assalto, o bando roubou a caminhonete Amarok, de cor prata, Placa NAC 0076 e os celulares das vítimas. Os dois conselheiros e o motorista ficaram em cativeiro por em torno de 3 horas.

A Polícia Militar foi acionada, e o grupo Giro conseguiu prender dois acusados de participação no roubo da caminhonete. O carro foi recuperado ainda no bairro. Ao avistarem a guarnição os criminosos fugiram, entrando em uma área de mata. Foi apreendida uma pistola ponto 40 e um revólver calibre 32.

As vítimas foram encontradas na residência que estavam sendo mantidas reféns. Todos foram liberados do cativeiro e colocados em segurança.

Os dois bandidos presos foram levados à Delegacia de Flagrantes e ficam à disposição da Justiça.