Sâmia de Fátima Almeida, 43 anos, paciente transferida de Rio Branco para Cruzeiro do Sul na tarde dessa segunda-feira, 15, morreu na madrugada desta terça-feira , 16, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha do Vale do Juruá.

Ela foi transferida já intubada. Na tarde dessa segunda, foram feitas três transferência, sendo que só Sâmia havia sido internada na UTI. Os outros dois pacientes estão na Clínica do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul.

Um idoso de 66 anos que foi transferido no último domingo da capital para Cruzeiro está na UTI.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), 13 pacientes no total devem ser levados para Cruzeiro do Sul em aeronaves com capacidade para 3 passageiros e 6 serão levados para Manaus em avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Nesta terça, o hospital de campanha de Cruzeiro do Sul tem um total de 80 pacientes internados. São 64 internados na ala clínica e 16 na UTI. Nas últimas 24 horas, foram registradas 6 altas hospitalares e 2 Óbitos, sendo um 1 de Rio Branco e 1 de Marechal Thaumaturgo.

