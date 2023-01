No feriado do Dia do Católico, 280 estudantes do Colégio Militar Dom Pedro 2º colam grau com festa no quartel do Corpo de Bombeiros

Série de homenagens e honrarias marcou cerimônia, com a participação dos pais de alunos e autoridades em Segurança Pública e da Secretaria de Educação

Foi uma despedida com gosto de vitória e a certeza da saudade, nesta sexta-feira, 20, no feriado do Dia dos Católicos. Olhos marejados de crianças e adolescentes de um lado, lágrimas de emoção de outro no rosto de educadores, praças e oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), no que foi a primeira cerimônia de colação de grau do Colégio Militar Dom Pedro 2º, desde a sua fundação na primeira gestão do governador Gladson Cameli. A instituição é administrada pelos Bombeiros com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre.

Pelo menos 280 estudantes dos ensinos fundamental e médio concluíram a formação, cuja celebração se deu no pátio do quartel-geral do CBMAC, na estrada da Invernada. Eles são 150 que terminaram o 3º ano do ensino médio e estarão aptos a fazer o Enem para ingressar numa faculdade, e outros 130 concluíram o 9º ano do fundamental 2, entrando em 2023 no ensino médio.

As palavras da estudante Camila Nobre, oradora do 9º ano resumiram a gratidão e a honradez pelo corpo técnico da escola.

“Desses últimos quatro anos, levamos não apenas o ensinamento científico que ninguém tira da gente, a não ser se for por um Alzheimer”, brincou a jovem, arrancando gargalhadas dos pais, integrantes dos Bombeiros e autoridades presentes. “Nós estamos levando também as lições de amor, de cuidado e carinho que nossos mestres tiveram com a gente ao longo dessa etapa. A eles os nossos mais sinceros agradecimentos”, completou Camila.

A celebração começou com o desfile dos estudantes entoando, com a Banda de Música da Polícia Miliar a canção Fibras de Heróis, seguido da incorporação do Pavilhão Nacional pelo estudante João Batista da Silva.

Em seguida, o tenente-coronel Valdemar Fernandes de Souza, comandante do Colégio Dom Pedro 2º, fez uma breve mensagem de agradecimento aos presentes e uma prece a Deus em agradecimento. Desse ponto em diante, uma série de homenagens a professores, homens e mulheres voluntários em serviços em favor do colégio e aos melhores estudantes da escola foi realizada.

Nas palavras do comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, coronel Charles da Silva Santos, a missão de formar jovens em retidão de princípios e com responsabilidade é o principal objetivo.

“Esta é a prova de que o governo do Estado do Acre, e em especial hoje, o Corpo de Bombeiros, estão no caminho na oferta de oportunidades de uma vida cidadã, plena de significado e em retidão com o bem para nossas crianças e adolescentes. E fico muito feliz por isso”, afirmou o comandante-geral dos Bombeiros.

Também participaram da solenidade o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre, coronel Luciano Fonseca, além do coronel Glayson Dantas, que representou o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, na celebração. Se fizeram presentes também representantes da Secretaria de Estado de Educação, oficiais militares da Polícia Militar e dos Bombeiros, pais, amigos, professores e o corpo técnico da escola militar.

Após a entrega simbólica dos certificados, os oficiais e praças dos Bombeiros com os estudantes do colégio fizeram o tradicional exercício de flexões no solo. Depois, uma ducha d’água pelo caminhão-pipa da corporação marcou o encerramento da celebração.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários