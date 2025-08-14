PF realiza operação de combate a crimes contra à administração pública no Acre

Seis mandados judiciais foram cumpridos em Rio Branco

A Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (14/8), deflagrou a Operação Exame Viciado, com o objetivo de apurar a prática de crimes contra a administração pública no âmbito de contratos firmados pelo Município de Tarauacá/AC no ano de 2020.

As investigações tiveram início a partir de análise de documentação fiscal e contratos administrativos relacionados à aquisição, com recursos federais, de testes rápidos para detecção da dengue, cujo valor unitário aparentava superar significativamente os praticados no mercado.

Durante a fase investigativa foram produzidas provas que confirmaram possível ocorrência de sobrepreço, em mais de 100%, direcionamento contratual e conluio entre agentes públicos e representantes da empresa fornecedora, além de um prejuízo à administração pública estimado em R$ 282 mil.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de sequestro de veículo, todos em Rio Branco/AC, expedidos pela Justiça Federal em Cruzeiro do Sul/AC.

Os envolvidos poderão responder por crimes de licitação e associação criminosa, entre outros.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários