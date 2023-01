Governo apoia empreendedores durante as festividades religiosas de São Sebastião

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur) vem dando apoio às festividades comemorativas religiosas de São Sebastião, com barracas, tendas e carro de som, para celebração que ocorre nesta sexta-feira, 20, nas cidades de Rio Branco e Xapuri.

Além do apoio à celebração, o governo busca dar um importante incentivo aos empreendedores locais, que aproveitam as festividades para lucrar com vendas e prestação dos mais variados serviços. Ao final, a secretaria fará um levantamento do lucro dos empreendedores, visando novos incentivos.

Em visita à Paroquia São Sebastião, o titular da secretaria, Assurbanipal Mesquita conversou com o padre Jorge, organizador das comemorações em Rio Branco.

“Viemos conversar com o padre a respeito da programação, se as solicitações foram atendidas e se precisa de mais algum apoio. Essa é uma atividade do turismo religioso no calendário do estado e que movimenta não somente a vida na comunidade católica, mas nos municípios onde o Santo é padroeiro ou tem uma comunidade representativa, assim como em Xapuri e Epitaciolândia”, destacou o secretário.

Padre Jorge disse que se sente feliz pelo apoio que a gestão está dando para realização da festa.

“Agradeço o apoio que a secretaria tem dado. Com a pandemia, as pessoas acabaram se afastando por receio da doença, mas agora estamos acreditando que será como antigamente, com a festa para todos os cristãos”, ressaltou o padre.

A secretaria estará presente nas festividades para coleta de dados a constarem no cadastro para busca de mais investimentos no setor dentro dos municípios organizadores.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários