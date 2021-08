Nicolau inicia sessão presencial com 1 minuto de silêncio em homenagem aos servidores mortos pela Covid-19

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior (PP), iniciou nesta terça-feira, 10, a primeira sessão presencial da casa após 511 dias de trabalhos suspensos em decorrência da pandemia de Covid-19. Durante esse período, as sessões do legislativo vinham ocorrendo apenas de forma virtual na plataforma de videoconferência Zoom. A sessão presencial contou com a execução do Hino Acre com a voz da cantora Ivana Pacifico, simulando uma abertura solene dos trabalhos.

“Foram 511 dias sem realizar uma Sessão Ordinária nesse Plenário, que representa o coração deste Poder e a alma da Democracia. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, o trabalho de forma virtual possibilitou o bom desempenho na aprovação de leis com objetivo de tornar mínimo os efeitos da crise sanitária e econômica do Estado.

Esta Casa Legislativa não parou em nenhum momento e todas as ações parlamentares e administrativas foram realizadas com êxito. Todas a ações foram realizadas e transmitidas através da plataforma virtual da casa e tiveram o acompanhamento atento da população acreana. Trabalhamos intensamente”, disse Nicolau em seu discurso.

O chefe do Poder Legislativo informou que neste período de pandemia mais de 400 proposições foram apresentadas. “Assim fica claro o comprometimento dos Deputados com a população acreana. Exaltamos o trabalho dos parlamentares da base que defendem os projetos enviados pelo Executivo, como também os Deputados de oposição, que fortalecem a democracia com seu ponto de vista, defendendo-o incansavelmente, É assim que se constitui o parlamento e eu tenho muito orgulho de presidir uma Assembleia Legislativa tão comprometida com o Acre, resultando no extraordinário trabalho dos 24 deputados que compõem esse Parlamento”, frisou o presidente da Casa.

Ainda durante o discurso de abertura da Sessão, Nicolau ressaltou que tempos de crise são “tempos de sofrimento e dor, mas também de transformação e conversão”, lembrando da pandemia de covid-19 que vitimou milhões pessoas em todo mundo e mais de 500 mil pessoas no Brasil.

“Essa doença nos lembrou de nossa fragilidade. Diante de uma ameaça invisível e traiçoeira, que pode levar de nossa presença tantos entes queridos, fica na boca o amargo sabor da impotência. Nessa perspectiva, abrem-se caminhos de espiritualidade que devem nos conduzir para fora de nós, para a transcendência e o encontro com Deus.

Desse encontro brota a esperança que nos conduz para além da materialidade e nos dirige rumo ao infinito. Oremos pelas pessoas que se foram. Faço, junto aos demais Deputados dessa Casa, uma homenagem aos Servidores e deputado que muito contribuíram para a Assembleia Legislativa e para o Acre e que tiveram a vida ceifada por essa doença”, ressaltou Nicolau ao lembrar nominalmente os servidores da Aleac que foram vítimas de Covid-19.

Nicolau citou os nomes dos servidores Edith Lima de Albuquerque; Raimunda de Barros Cavalcante; José Vieira da Silva Júnior; Raimunda Itani Carneiro; Francisco Ibianez Rosas Neto, Walter Sobreira Lima Filho e o ex-deputado Josias Farias. “Em respeito à todos que perderam a vida, em especial nossos servidores e o ex-deputado convido todos a ficarem em pé num minuto de silêncio”, disse.

Fotos de Sérgio Vale.