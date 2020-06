O Batalhão de Operações Especiais (Bope) estava fazendo um patrulhamento de rotina

ITHAMAR SOUZA

Samuel Ferreira de Oliveira, 22 anos, foi preso e um adolescente foi apreendido por roubo, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, na noite de sexta-feira (12), no Ramal da Piçarreira, no município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) estava fazendo um patrulhamento de rotina, quando os militares receberam uma denúncia anônima que membros da facção Comando Vermelho estavam realizando vários roubos na região.

De posse das denúncias, os PMs procuraram os bandidos na região, e acabaram encontrando duas pessoas em uma motocicleta modelo Titan, de cor preta de placa MZW 8809, em atitude suspeita.

Em diligências, os policiais avistaram os acusados e realizaram abordagem e conseguiram apreender além da moto que havia sido roubada pela dupla na tarde de quinta-feira (11). A guarnição ainda apreendeu duas escopetas, sendo uma de calibre 36 com dois cartuchos intactos e outra de calibre 28, tamém com dois cartuchos intactos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao maior e de apreensão ao menor, que foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a motocicleta e a arma apreendida, para os procedimentos cabíveis.

