Cotidiano

São Francisco bate o Plácido de Castro e é líder do Campeonato Estadual

Publicado

34 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: São Francisco e Plácido de Castro realizaram uma partida muito equilibrada

O São Francisco bateu o Plácido de Castro por 2 a 1 nesta quarta, 13, no Florestinha, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. Os Católicos dividem a liderança com o Santa Cruz com duas vitórias.

Galvez em campo

O Galvez, atual bicampeão da categoria, entra em campo nesta quinta, 14, no Florestinha, para jogar contra a Assermurb.

O técnico Eriano dos Santos terá força máxima no Imperador e o objetivo é chegar a liderança ao lado do Santa Cruz e do São Francisco.

Cotidiano

Rio Branco institui Plano Municipal de Prevenção e Combate às Enchentes com medidas sustentáveis e alertas em tempo real

Publicado

14 minutos atrás

em

14 de agosto de 2025

Por

Lei aprovada pela Câmara prevê mapeamento de áreas de risco, reforço na drenagem urbana, criação de parques lineares e sistema de monitoramento com alertas via celular; população terá participação ativa nas ações

A Defesa Civil Municipal será responsável pela coordenação de evacuações seguras e pelo mapeamento de rotas de fuga. Foto: cedida 

A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou a Lei nº 2.586, que estabelece diretrizes para o Plano Municipal de Prevenção e Combate às Enchentes, vinculado ao Plano de Saneamento Básico da cidade. Publicada no Diário Oficial do Acre, a legislação prioriza ações sustentáveis, transparência e proteção a comunidades vulneráveis.

Entre os princípios estabelecidos pela nova lei estão a prevenção e mitigação dos impactos das enchentes, o uso sustentável do solo urbano e rural, a promoção de infraestrutura resiliente, a gestão integrada dos recursos hídricos e a participação da sociedade na implementação das ações. A legislação também prevê a equidade no acesso às medidas de proteção, priorizando populações em áreas de maior vulnerabilidade social e ambiental, e enfatiza a transparência e a governança colaborativa entre poderes públicos, setor privado e sociedade civil.

As medidas estão no mapeamento de áreas de risco, soluções de drenagem urbana com tecnologias sustentáveis, recuperação de matas ciliares e a criação de parques lineares. Empresas em zonas de risco deverão incluir ações preventivas em seus projetos.

O plano também prevê um sistema de monitoramento com sensores, radares e alertas via SMS e aplicativos, além de audiências públicas anuais para debater avanços. A Defesa Civil será responsável por evacuações seguras e rotas de fuga, enquanto abrigos temporários serão estruturados em áreas seguras.

A lei ainda institui a Semana Municipal de Conscientização, com treinamentos e simulações, e exige relatórios anuais ao Legislativo sobre os resultados das ações. O plano passará por revisão a cada quatro anos.

O poder público também deverá realizar audiências públicas anuais para debater o plano com a população e promover a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção às Enchentes. Foto: cedida 

Cotidiano

Prefeitura de Rio Branco realiza vistoria final na ponte sobre o Igarapé Caipora, na Transacreana

Publicado

35 minutos atrás

em

14 de agosto de 2025

Por

Com 99% de execução, ponte no Igarapé Caipora avança para entregar mobilidade permanente e mais qualidade de vida no campo

O investimento total, de quase R$ 3 milhões, é fruto de recursos próprios e convênio com o Governo Federal. Foto: Secom 

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizou nesta quarta-feira (13) a vistoria técnica da nova ponte de concreto e aço sobre o Igarapé Caipora, na região da Transacreana, zona rural da capital.

Com 99% de execução, a obra representa a realização de um antigo sonho dos produtores rurais, garantindo trafegabilidade e segurança durante todo o ano, em qualquer estação.

A obra que está com 99% de execução e representa a realização de um antigo sonho dos produtores rurais locais (Foto: Marcos Araújo/Secom)

A estrutura moderna, construída com tecnologia de última geração, oferece alta resistência, durabilidade e baixo custo de manutenção, atendendo aos padrões mais recentes da engenharia. A nova ponte substitui a antiga de madeira, que apresentava dificuldades de travessia, especialmente no período de cheias.

Para a agricultora Madalena Maciel, a entrega é um marco para a comunidade. “As dificuldades aqui sempre foram grandes, principalmente no inverno, quando o igarapé enchia e cobria tudo. Agora, essa ponte é um sonho realizado e vai ajudar muito os produtores e moradores.”

“Até o final de setembro a ponte será entregue à população”, afirmou Cid (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O secretário da Seinfra, Cid Ferreira, reforçou o compromisso da gestão municipal com a zona rural. “O objetivo do prefeito Tião Bocalom sempre foi oferecer condições para que o produtor rural possa escoar seus produtos com segurança e facilidade. Estamos finalizando as alas e cabeceiras e, até o final de setembro, a ponte será entregue à população.”

O investimento total, de quase R$ 3 milhões, é fruto de recursos próprios e convênio com o Governo Federal. Mais de duas mil famílias da região serão beneficiadas direta e indiretamente pela nova infraestrutura.

Cotidiano

Real Sociedade e Borussia vencem na abertura do Estadual Feminino

Publicado

36 minutos atrás

em

14 de agosto de 2025

Por

Foto Glauber Lima: A ala Lohanna (bola) é um dos destaques do Real Sociedade

Dois jogos marcaram nesta quarta, 13, no ginásio do Sesc, a abertura do Campeonato Estadual Feminino de Futsal da 1ª Divisão.

No primeiro jogo, o Real Sociedade, um dos favoritos ao título, derrotou o Villa por 5 a 2.

Na outra partida da rodada, o Borussia bateu o Calafate por 4 a 3 em uma partida decidida nos minutos finais.

Jogo isolado

Rio Branco e Veneza se enfrentam no sábado, 16, às 19h20, no ginásio do Sesc, na partida programada para fechar a 1ª rodada da fase de classificação do Estadual.

