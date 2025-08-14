Hytalo Santos se pronuncia pela primeira vez: “Sempre agi dentro da lei”

O influenciador digital Hytalo Santos se manifestou pela primeira vez desde que passou a ser investigado por suposta adultização de menores em vídeos publicados nas redes sociais. Em nota enviada à CNN na manhã desta quinta-feira (14), ele afirmou que “sempre agiu dentro da lei” e negou qualquer tipo de exploração de crianças ou adolescentes.

O caso ganhou repercussão após o influenciador Felca publicar um vídeo com denúncias sobre festas e conteúdos envolvendo adolescentes. O material viralizou, gerando repercussão nacional e levando o Ministério Público da Paraíba a pedir medidas judiciais.

A Justiça determinou a suspensão de todos os perfis de Hytalo nas redes sociais, proibiu qualquer contato dele com menores citados nas investigações e ordenou a desmonetização dos conteúdos. Dias depois, autorizou mandados de busca e apreensão na casa do influenciador, resultando na retirada de celulares, computadores, câmeras e outros dispositivos para análise pericial.

Segundo apuração da CNN, as investigações ocorrem em duas frentes: uma cível, conduzida pelo Ministério Público, e outra criminal, sob responsabilidade da Polícia Civil. Ambas apuram possível violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Na nota, Hytalo afirma que todo o conteúdo com menores foi gravado com autorização legal e acompanhamento dos responsáveis, e que está à disposição das autoridades para esclarecimentos.

O caso segue em apuração

Confira, na íntegra, a nota enviada pela defesa do influenciador:

“Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes.

Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção.

Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida.

Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo.”

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários