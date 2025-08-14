Brasil
Criança de dois anos morre engasgada com moeda em Porto Velho
Um menino de dois anos morreu na noite de quarta-feira (13) após engasgar com uma moeda de 50 centavos, no distrito de Calama, em Porto Velho (RO). A criança chegou a ser levada às pressas para a Unidade de Saúde local, mas não resistiu e veio a óbito antes de receber atendimento médico.
Segundo familiares, o garoto brincava sozinho quando colocou a moeda na boca e começou a apresentar dificuldade para respirar. Ele foi colocado em um carro e encaminhado imediatamente à unidade de saúde. Exames confirmaram que o objeto era uma moeda de 50 centavos.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho e deve ser sepultado nesta quinta-feira (14). A Polícia Civil informou que irá apurar se houve crime de responsabilidade.
Brasil
Marina Silva mantém veto à pavimentação da BR-319 e critica licenciamento do governo Bolsonaro
Ministra do Meio Ambiente afirma que obra só avançará com licença ambiental completa e defende conexão sustentável entre Amazonas e Rondônia
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reafirmou nesta quinta-feira (14) sua oposição à pavimentação da BR-319, única ligação terrestre entre o Amazonas e o restante do país. Durante participação no programa Bom Dia, Ministra, do Canal Gov, ela justificou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a um trecho da Lei de Licenciamento Ambiental que poderia flexibilizar a obra, classificando o projeto como de “altíssimo impacto ambiental no coração da Amazônia”.
Marina destacou que a recuperação dos 400 km de asfalto deteriorado só poderá avançar com licenciamento ambiental completo, descartando atalhos legais. “Para obras pavimentadas, só é possível seguir adiante aquelas que já têm licença. As que não têm, não poderiam ser pavimentadas por esses instrumentos”, explicou.
A ministra criticou a condução do processo no governo anterior, lembrando que a licença prévia foi emitida apenas no último ano da gestão Bolsonaro: “É curioso que ficaram quatro anos no poder e não fizeram nada. Só no final deram a licença, ignorando padrões atuais de proteção ambiental”.
Ao reconhecer a legitimidade da demanda por conexão terrestre, Marina defendeu uma solução sustentável: “Isso não precisa ser feito em detrimento da Amazônia ou dos interesses de médio e longo prazo do Estado”. O impasse sobre a BR-319 permanece, com o governo federal exigindo estudos robustos para evitar danos ao bioma e às comunidades tradicionais.
Brasil
Pessimismo dos empresários da indústria completa oito meses após queda em agosto
Levantamento da CNI aponta que juros altos e incertezas internacionais continuam afetando expectativas do setor
A confiança do empresário industrial brasileiro voltou a cair em agosto, segundo pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), na quarta-feira (13). O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) registrou 46,1 pontos, recuo de 1,2 ponto em relação a julho, e permanece abaixo da linha de 50 pontos pelo oitavo mês seguido, que representa sinal de falta de confiança no setor.
O movimento foi influenciado principalmente pela piora das projeções para os próximos meses. O Índice de Expectativas, que mede a percepção sobre o futuro da economia e das próprias empresas, caiu de 49,7 para 47,8 pontos, acumulando dois meses consecutivos em quadro negativo, após mais de dois anos de resultados positivos.
De acordo com o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, a combinação de juros elevados desde o fim de 2024 e o agravamento das incertezas no cenário externo vêm enfraquecendo a confiança. “A confiança vem sendo contaminada pela elevação das taxas de juros desde o final do ano passado. Isso vem contaminando tanto as expectativas quanto a avaliação das condições de negócio. Isso aconteceu ao longo de todo o primeiro semestre deste ano, mas agora em agosto, além disso, a gente tem um agravamento do cenário externo. Trouxe bastante incerteza e certamente isso também ajuda a explicar essa piora nas expectativas”, avalia.
Para Hugo Leonard, economista, o resultado mostra que o pessimismo já se tornou estrutural. “O setor industrial segue navegando em águas turbulentas. O fato de este ser o oitavo mês consecutivo abaixo da linha dos 50 pontos indica um quadro estrutural de incerteza, e não apenas um soluço momentâneo. Em termos práticos, esse desânimo na indústria pode se traduzir em menos contratações, cortes de produção e adiamento de projetos. É um alerta não apenas para o setor, mas também para formuladores de política econômica: se a confiança não reagir, a recuperação industrial pode ser mais lenta que o previsto”, analisa.
O Índice de Condições Atuais, que reflete a percepção sobre o momento presente, oscilou de 42,4 para 42,6 pontos, mantendo avaliação negativa sobre a situação das empresas e da economia. José Augusto Almeida, sócio e head de Inteligência e Dados da empresa Rock Mais, observa que o cenário já afeta diretamente decisões estratégicas. “Quando a confiança da indústria se mantém abaixo da linha do otimismo por vários meses, o reflexo no mercado é claro, empresas adiam investimentos, desaceleram contratações e evitam assumir riscos. Esse comportamento cria um efeito em cadeia, apertando fornecedores, reduzindo demanda por insumos e pressionando cadeias produtivas”, explica.
O ICEI é apurado mensalmente pela CNI e nesta edição ouviu 1.177 empresas, sendo 474 de pequeno porte, 423 de médio porte e 280 de grande porte, entre 1º e 7 de agosto de 2025.
Brasil
Datafolha: 51% dos brasileiros concordam com prisão de Bolsonaro
Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgado nesta quinta-feira (14) revelou que 51% dos brasileiros concordam com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ocorreu por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Já 42% dos entrevistados, discordam.
Foram ouvidas presencialmente 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 113 municípios pelo país entre os dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Segundo o Datafolha, 53% consideram que Alexandre de Moraes está agindo dentro da lei, enquanto 38% acham que Jair Bolsonaro está sendo injustiçado pelo magistrado.
Prisão de Bolsonaro
Alexandre de Moraes decretou a prisão de domiciliar de Jair Bolsonaro no dia 4 de agosto, após o ex-presidente descumprir medidas cautelares impostas pelo magistrado no mês passado. A prisão ocorreu no âmbito da investigação que apura a atuação de Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) contra a soberania nacional.
No despacho em que decretou a prisão de Bolsonaro, Moraes citou alguns pontos para embasar sua decisão. Um deles era uma chamada de vídeo feita entre o ex-mandatário e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante manifestações ocorridas em todo o país no dia 3 de agosto.
Outro ponto abordado pelo magistrado foi uma publicação nas redes sociais feita pelo filho mais velho do ex-chefe do Executivo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
O parlamentar havia publicado um vídeo do pai mandando uma mensagem para os apoiadores em manifestação no Rio de Janeiro. “Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Estamos juntos”, disse Bolsonaro.
De acordo com a defesa de Jair Bolsonaro, será apresentado “recurso cabível” contra a decisão de Moraes.
“Cabe lembrar que na última decisão constou expressamente que ‘em momento algum Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos’. Ele seguiu rigorosamente essa determinação”, destacaram os advogados.
Segundo o Datafolha, 87% dos entrevistados têm conhecimento sobre a prisão de Bolsonaro, enquanto 13% dizem que não sabiam.
