Acre lança programa Cidade Empreendedora em parceria com Sebrae para fortalecer gestões municipais

Encontro reuniu prefeituras, Estado e órgãos de controle em ação que visa modernizar planejamento urbano e fomentar desenvolvimento sustentável nos 22 municípios

Representantes dos 22 municípios acreanos, do governo estadual, Tribunal de Contas (TCE), Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e Sebrae participaram nesta quarta-feira (14) do lançamento do programa Cidade Empreendedora, parceria estratégica para modernizar a gestão pública e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

O secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, ressaltou a relevância da união entre diferentes esferas de governo para promover o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida da população. “Essa é uma reunião de múltiplos níveis, com governo federal, governo estadual e governo municipal trabalhando juntos com um único objetivo: melhorar a qualidade de vida de cada pai, mãe e família, garantindo condições de uma vida digna e preservando nosso estado”, afirmou.

Ele agradeceu ao Sebrae e às instituições parceiras pelo engajamento e reforçou que o município é o ponto de partida para as transformações. “Tudo acontece em cada um dos nossos municípios, e a primeira medida do governo do Estado, orientada pelo governador, foi se colocar à disposição de todos eles, apoiando”, destacou.

O diretor de Administração e Finanças do Sebrae no Acre, Vandré Prado, abriu o evento destacando o compromisso da instituição com o fortalecimento dos municípios e o apoio ao empreendedorismo local. “Nós temos muitas soluções a levar para os municípios e, graças a esse esforço, vamos conseguir fincar a bandeira do Sebrae, por meio do programa Cidade Empreendedora, em todos os municípios do nosso estado. Isso para nós é motivo de muito orgulho e de muita alegria”, afirmou.

O evento marcou o início de um plano que prevê:

Capacitação técnica para prefeituras

Incentivo ao empreendedorismo municipal

Modernização de instrumentos de planejamento urbano e institucional

Planejamento como alavanca

O secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, destacou ainda a união de esforços: “Governo federal, estadual e municipal trabalhando juntos com um objetivo: melhorar a qualidade de vida das famílias acreanas”. Ele ressaltou que o programa facilitará a captação de recursos federais e o fortalecimento das cidades.

Compromisso do Sebrae

Vandré Prado, diretor do Sebrae-AC, reforçou que a instituição levará consultorias e soluções para todos os municípios: “Vamos criar ambientes favoráveis para os pequenos negócios, com foco no desenvolvimento local”.

Visão municipal

O prefeito de Rio Branco e presidente da Amac, Tião Bocalom, destacou a importância do planejamento para fortalecer as gestões municipais e promover o desenvolvimento. “Tenho certeza que esse dia de trabalho aqui vai ser muito bom, porque nós precisamos planejar em cada um dos nossos municípios, e são os municípios que formam o estado. As pessoas conhecem o prefeito, o vereador, os problemas que acontecem na rua e na casa delas. Então, tudo acontece no município. Não tenho dúvida que isso é fundamental”, afirmou.

Ele reforçou, ainda, que a gestão econômica deve ser prioridade. “Nós temos que cuidar da parte econômica, porque é a economia que resolve a parte social e também a parte ambiental”, completou.

Programação técnica

O evento contou com quatro painéis sobre:

Implementação do Cidade Empreendedora Importância do Plano Diretor municipal Atualização da Lei Orgânica Recomendações do TCE para boas práticas de gestão

A iniciativa estabeleceu um Comitê Gestor Municipal para acompanhar as ações, que devem começar a ser implementadas nos próximos meses. O programa segue o modelo de sucesso já adotado em outros estados, adaptado às especificidades da realidade acreana.

O evento se estendeu até o final da tarde de quarta-feira e contou com quatro painéis que abordaram temáticas relevantes para o projeto, como o programa Cidade Empreendedora e os fóruns municipais de Desenvolvimento, a importância do Plano Diretor para os municípios, a Lei Orgânica Municipal e as recomendações do Tribunal de Contas do Estado para aprimorar a gestão pública.

A programação incluiu apresentações técnicas, debates e momentos para troca de experiências entre os participantes, além de espaço para encaminhamentos e formação do Comitê Gestor Municipal.

Veja vídeo com assessoria prefeitura de Rio Branco:

