Datafolha: 51% dos brasileiros concordam com prisão de Bolsonaro

Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgado nesta quinta-feira (14) revelou que 51% dos brasileiros concordam com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ocorreu por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Já 42% dos entrevistados, discordam.

Foram ouvidas presencialmente 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 113 municípios pelo país entre os dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Segundo o Datafolha, 53% consideram que Alexandre de Moraes está agindo dentro da lei, enquanto 38% acham que Jair Bolsonaro está sendo injustiçado pelo magistrado.

Prisão de Bolsonaro

Alexandre de Moraes decretou a prisão de domiciliar de Jair Bolsonaro no dia 4 de agosto, após o ex-presidente descumprir medidas cautelares impostas pelo magistrado no mês passado. A prisão ocorreu no âmbito da investigação que apura a atuação de Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) contra a soberania nacional.

No despacho em que decretou a prisão de Bolsonaro, Moraes citou alguns pontos para embasar sua decisão. Um deles era uma chamada de vídeo feita entre o ex-mandatário e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante manifestações ocorridas em todo o país no dia 3 de agosto.

Outro ponto abordado pelo magistrado foi uma publicação nas redes sociais feita pelo filho mais velho do ex-chefe do Executivo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O parlamentar havia publicado um vídeo do pai mandando uma mensagem para os apoiadores em manifestação no Rio de Janeiro. “Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Estamos juntos”, disse Bolsonaro.

De acordo com a defesa de Jair Bolsonaro, será apresentado “recurso cabível” contra a decisão de Moraes.

“Cabe lembrar que na última decisão constou expressamente que ‘em momento algum Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos’. Ele seguiu rigorosamente essa determinação”, destacaram os advogados.

Segundo o Datafolha, 87% dos entrevistados têm conhecimento sobre a prisão de Bolsonaro, enquanto 13% dizem que não sabiam.

