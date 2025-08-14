Prefeitura de Rio Branco realiza vistoria final na ponte sobre o Igarapé Caipora, na Transacreana

Com 99% de execução, ponte no Igarapé Caipora avança para entregar mobilidade permanente e mais qualidade de vida no campo

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizou nesta quarta-feira (13) a vistoria técnica da nova ponte de concreto e aço sobre o Igarapé Caipora, na região da Transacreana, zona rural da capital.

Com 99% de execução, a obra representa a realização de um antigo sonho dos produtores rurais, garantindo trafegabilidade e segurança durante todo o ano, em qualquer estação.

A estrutura moderna, construída com tecnologia de última geração, oferece alta resistência, durabilidade e baixo custo de manutenção, atendendo aos padrões mais recentes da engenharia. A nova ponte substitui a antiga de madeira, que apresentava dificuldades de travessia, especialmente no período de cheias.

Para a agricultora Madalena Maciel, a entrega é um marco para a comunidade. “As dificuldades aqui sempre foram grandes, principalmente no inverno, quando o igarapé enchia e cobria tudo. Agora, essa ponte é um sonho realizado e vai ajudar muito os produtores e moradores.”

O secretário da Seinfra, Cid Ferreira, reforçou o compromisso da gestão municipal com a zona rural. “O objetivo do prefeito Tião Bocalom sempre foi oferecer condições para que o produtor rural possa escoar seus produtos com segurança e facilidade. Estamos finalizando as alas e cabeceiras e, até o final de setembro, a ponte será entregue à população.”

O investimento total, de quase R$ 3 milhões, é fruto de recursos próprios e convênio com o Governo Federal. Mais de duas mil famílias da região serão beneficiadas direta e indiretamente pela nova infraestrutura.

