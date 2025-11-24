Ivana de Freitas e Fábio Pires celebram 23 anos de união com renovação de votos em cerimônia maçônica em Brasiléia

Estrutura de 389 metros homenageia Josimar “Dimar” Oliveira e consolida ciclo de obras estruturantes no Alto Acre.

Sobre pilares erguidos ao longo de três décadas de expectativas, o governador do Acre, Gladson Cameli, entregou neste domingo, 23, a Ponte Josimar Oliveira, conhecida como Ponte da Sibéria, concretizando o sonho de 18.243 moradores de Xapuri. A nova ligação viária conecta a Rua Sadala Koury, no Centro, ao bairro Sibéria, beneficiando diretamente diversas comunidades e grande parte da zona rural. A obra leva o nome de Josimar “Dimar” Oliveira, morador morto no dia em que completaria 50 anos. Sua esposa e filhas participaram da cerimônia ao lado do governador.

A entrega reforça o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento da mobilidade no município. Em setembro, Cameli inaugurou a rodovia AC-380, a Estrada da Variante. Juntas, as duas obras representam um marco para o Alto Acre e consolidam avanços históricos na infraestrutura de Xapuri.

Durante o evento, o governador destacou a importância simbólica e prática da ponte, afirmando que a realização do projeto marca um dos momentos mais significativos de sua gestão. “Hoje é um grande dia para a história de Xapuri e do Acre. É com muita satisfação que entregamos à população a Ponte da Sibéria. Sonhamos junto com os moradores e agora estamos tornando realidade os desejos de milhares de pessoas”, declarou.

Integração social e desenvolvimento

Cameli afirmou que a nova estrutura significa um avanço decisivo na integração social do município e garante aos moradores o direito de ir e vir com segurança. Ele ressaltou ainda que produtores rurais terão mais facilidade para escoar suas produções e que famílias poderão se deslocar sem depender das balsas, frequentemente prejudicadas por cheias, secas ou falhas mecânicas.

“Essa é uma obra que vai unir toda a população de Xapuri em uma só, diminuindo as diferenças sociais do nosso estado”, afirmou. O governador também destacou a relevância da parceria entre parlamentares estaduais, federais e o Executivo, agradecendo à presidente do Deracre, Sula Ximenes, ao prefeito Maxsuel Maia, ao ex-prefeito Bira Vasconcelos e à vice-governadora Mailza Assis, além de vereadores e parlamentares que contribuíram para viabilizar os recursos.

Compromisso com os 22 municípios

A vice-governadora Mailza Assis reforçou o caráter social da obra. Segundo ela, a ponte simboliza dignidade e desenvolvimento para toda a região. “Isso aqui é a garantia de que as pessoas terão o direito de ir e vir para o seu trabalho, para cuidar do seu dia a dia. A entrega dessa ponte é a realização de um sonho”, afirmou.

Mailza destacou que a ponte e a Variante consolidam o compromisso da gestão com os 22 municípios acreanos, deixando um legado duradouro. “A perspectiva é desenvolver Xapuri e garantir dignidade às famílias”, completou.

Reparação histórica

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, emocionou-se ao falar sobre o simbolismo da entrega. “A população esperou mais de 30 anos por esse momento. Não estamos apenas atravessando um rio, estamos atravessando uma história”, afirmou. Ela relembrou episódios marcantes, como o naufrágio de uma catraia em 2012, que matou três pessoas, reforçando que a ponte representa segurança e reparação histórica.

Sula também destacou o esforço técnico da equipe e o uso de métodos modernos na construção da estrutura, que possui 389 metros de extensão, pavimentação, drenagem, sinalização e uma interseção com rotatória. Orçada em R$ 47,6 milhões, a obra recebeu R$ 30,9 milhões em recursos próprios do governo e R$ 16,6 milhões de emenda do senador Marcio Bittar.

Sonhos que viram realidade

O prefeito Maxsuel Maia ressaltou que a parceria entre município e governo do Estado tem transformado antigos sonhos em obras concretas. “Hoje estamos aqui para receber a ponte da Sibéria, que é a obra mais importante da história de Xapuri”, afirmou, destacando que a estrutura deve impulsionar o desenvolvimento local.

O senador Marcio Bittar, autor da emenda parlamentar, afirmou que a entrega é um marco para a cidade e lembrou experiências pessoais que o fazem compreender a importância da obra para quem sempre dependeu de travessias fluviais.

Tráfego será liberado em etapas

A presidente do Deracre informou que a liberação do tráfego ocorrerá gradualmente ao longo de três semanas. A partir desta segunda-feira, veículos leves terão acesso à ponte, seguidos por veículos médios e, por fim, pesados. Ambulâncias, veículos da Energisa e ônibus escolares terão prioridade desde o início. A balsa continuará operando até meados de dezembro. “Esse controle é uma exigência técnica. Cabe a nós cumprir as normas estabelecidas”, explicou Sula Ximenes.

A inauguração da Ponte da Sibéria encerra um ciclo de espera e abre uma nova fase para Xapuri, marcada pela integração, pela mobilidade e pela retomada do desenvolvimento regional.

