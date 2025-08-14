Cotidiano
Real Sociedade e Borussia vencem na abertura do Estadual Feminino
Dois jogos marcaram nesta quarta, 13, no ginásio do Sesc, a abertura do Campeonato Estadual Feminino de Futsal da 1ª Divisão.
No primeiro jogo, o Real Sociedade, um dos favoritos ao título, derrotou o Villa por 5 a 2.
Na outra partida da rodada, o Borussia bateu o Calafate por 4 a 3 em uma partida decidida nos minutos finais.
Jogo isolado
Rio Branco e Veneza se enfrentam no sábado, 16, às 19h20, no ginásio do Sesc, na partida programada para fechar a 1ª rodada da fase de classificação do Estadual.
Rio Branco institui Plano Municipal de Prevenção e Combate às Enchentes com medidas sustentáveis e alertas em tempo real
Lei aprovada pela Câmara prevê mapeamento de áreas de risco, reforço na drenagem urbana, criação de parques lineares e sistema de monitoramento com alertas via celular; população terá participação ativa nas ações
A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou a Lei nº 2.586, que estabelece diretrizes para o Plano Municipal de Prevenção e Combate às Enchentes, vinculado ao Plano de Saneamento Básico da cidade. Publicada no Diário Oficial do Acre, a legislação prioriza ações sustentáveis, transparência e proteção a comunidades vulneráveis.
Entre os princípios estabelecidos pela nova lei estão a prevenção e mitigação dos impactos das enchentes, o uso sustentável do solo urbano e rural, a promoção de infraestrutura resiliente, a gestão integrada dos recursos hídricos e a participação da sociedade na implementação das ações. A legislação também prevê a equidade no acesso às medidas de proteção, priorizando populações em áreas de maior vulnerabilidade social e ambiental, e enfatiza a transparência e a governança colaborativa entre poderes públicos, setor privado e sociedade civil.
As medidas estão no mapeamento de áreas de risco, soluções de drenagem urbana com tecnologias sustentáveis, recuperação de matas ciliares e a criação de parques lineares. Empresas em zonas de risco deverão incluir ações preventivas em seus projetos.
O plano também prevê um sistema de monitoramento com sensores, radares e alertas via SMS e aplicativos, além de audiências públicas anuais para debater avanços. A Defesa Civil será responsável por evacuações seguras e rotas de fuga, enquanto abrigos temporários serão estruturados em áreas seguras.
A lei ainda institui a Semana Municipal de Conscientização, com treinamentos e simulações, e exige relatórios anuais ao Legislativo sobre os resultados das ações. O plano passará por revisão a cada quatro anos.
São Francisco bate o Plácido de Castro e é líder do Campeonato Estadual
O São Francisco bateu o Plácido de Castro por 2 a 1 nesta quarta, 13, no Florestinha, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. Os Católicos dividem a liderança com o Santa Cruz com duas vitórias.
Galvez em campo
O Galvez, atual bicampeão da categoria, entra em campo nesta quinta, 14, no Florestinha, para jogar contra a Assermurb.
O técnico Eriano dos Santos terá força máxima no Imperador e o objetivo é chegar a liderança ao lado do Santa Cruz e do São Francisco.
Prefeitura de Rio Branco realiza vistoria final na ponte sobre o Igarapé Caipora, na Transacreana
Com 99% de execução, ponte no Igarapé Caipora avança para entregar mobilidade permanente e mais qualidade de vida no campo
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizou nesta quarta-feira (13) a vistoria técnica da nova ponte de concreto e aço sobre o Igarapé Caipora, na região da Transacreana, zona rural da capital.
Com 99% de execução, a obra representa a realização de um antigo sonho dos produtores rurais, garantindo trafegabilidade e segurança durante todo o ano, em qualquer estação.
A estrutura moderna, construída com tecnologia de última geração, oferece alta resistência, durabilidade e baixo custo de manutenção, atendendo aos padrões mais recentes da engenharia. A nova ponte substitui a antiga de madeira, que apresentava dificuldades de travessia, especialmente no período de cheias.
Para a agricultora Madalena Maciel, a entrega é um marco para a comunidade. “As dificuldades aqui sempre foram grandes, principalmente no inverno, quando o igarapé enchia e cobria tudo. Agora, essa ponte é um sonho realizado e vai ajudar muito os produtores e moradores.”
O secretário da Seinfra, Cid Ferreira, reforçou o compromisso da gestão municipal com a zona rural. “O objetivo do prefeito Tião Bocalom sempre foi oferecer condições para que o produtor rural possa escoar seus produtos com segurança e facilidade. Estamos finalizando as alas e cabeceiras e, até o final de setembro, a ponte será entregue à população.”
O investimento total, de quase R$ 3 milhões, é fruto de recursos próprios e convênio com o Governo Federal. Mais de duas mil famílias da região serão beneficiadas direta e indiretamente pela nova infraestrutura.
