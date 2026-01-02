Voos do Acre por R$ 681 (ida e volta) na primeira promoção de 2026

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, iniciou a agenda oficial de 2026 nesta sexta-feira (2) com visitas às áreas afetadas pelas recentes inundações, reforçando o compromisso da gestão municipal com a limpeza urbana e o atendimento às famílias atingidas pela cheia do Rio Acre. A agenda contou com a presença do vice-prefeito Alysson Bestene, da primeira-dama Kelen Bocalom, dos secretários municipais João Marcos Luz e Tony Roque, além do presidente da Câmara Municipal, vereador Joabe Lira.

Logo nas primeiras horas da manhã, o prefeito esteve nos bairros Base e Cadeia Velha, onde já tiveram início os serviços de limpeza após a redução do nível do rio. As ações são coordenadas pela Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, que mantém equipes de emergência atuando de forma permanente, especialmente nas áreas centrais e turísticas da capital.

“Nós temos uma equipe de emergência que cuida, de domingo a domingo, da parte central da cidade e das áreas turísticas, como a Praça da Revolução e o Calçadão da Gameleira. Essas regiões são constantemente monitoradas por determinação do prefeito Tião Bocalom”, destacou o secretário de Cuidados com a Cidade, Tony Roque.

Em seguida, o prefeito visitou a Escola Estadual Marilda Gouveia Viana, no bairro João Eduardo, que atualmente abriga famílias desabrigadas pela enchente. No local, 12 famílias, totalizando 52 pessoas, estão acolhidas provisoriamente. Durante a visita, o gestor compartilhou o café da manhã com os abrigados, levando pães e conversando com as famílias.

A dona de casa Leni Martins, moradora do bairro 6 de Agosto, elogiou o atendimento prestado pela prefeitura.

“Estou aqui desde domingo e o atendimento da prefeitura está ótimo, muito bom. Estão cuidando da gente da melhor forma possível”, afirmou.

Atualmente, cinco abrigos seguem ativos no município. Com o nível do Rio Acre em processo de vazante, marcando 12,91 metros nesta sexta-feira, os serviços de limpeza já foram iniciados nos bairros centrais da capital.

Durante a agenda, o prefeito ressaltou que o início do ano é marcado por muito trabalho, especialmente na organização da cidade após o período de cheias. Segundo ele, a gestão tem priorizado o acolhimento e o cuidado com as famílias afetadas, que estão sendo abrigadas temporariamente em escolas da rede pública.

Bocalom também agradeceu a parceria do Governo do Estado e destacou que a expectativa é de que, nos próximos meses, as famílias possam retornar às suas residências ou sejam realocadas de forma definitiva e segura. A prefeitura já se prepara para iniciar o processo de realocação das famílias atingidas.

A previsão é que, em cerca de seis meses, essas famílias sejam beneficiadas com unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, por meio de parceria entre a Caixa Econômica Federal, o Governo Federal e a Prefeitura de Rio Branco. O município investiu aproximadamente R$ 25 mil por unidade, além de custear a infraestrutura e realizar a doação dos terrenos.

Nas áreas que serão desocupadas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizará ações de recuperação ambiental, incluindo monitoramento e, se necessário, o cercamento dos espaços para evitar novas ocupações irregulares.

Como medida preventiva, o prefeito anunciou que a gestão municipal planeja construir mais de duas mil unidades habitacionais até o final de 2027. Somadas às mais de mil unidades previstas pelo Governo do Estado, as moradias beneficiarão principalmente famílias que vivem em áreas de risco, às margens de igarapés e rios.

“As famílias que sofrem todos os anos com esse problema das alagações começarão a ser retiradas dessas áreas e levadas para moradias dignas. Temos casas sendo construídas pelo programa 1001 Dignidades e pelo Minha Casa, Minha Vida, com o apoio da prefeitura. Nosso compromisso é levar dignidade para essas pessoas”, afirmou o prefeito.

As secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos, Saúde, Educação e Cuidados com a Cidade atuam de forma integrada para garantir acolhimento, atendimento e suporte às famílias afetadas.

O secretário municipal de Educação, Alysson Bestene, assegurou que o calendário escolar não sofrerá prejuízos.

“O planejamento do ano letivo está mantido, com início das aulas até o dia 30 de janeiro. A utilização temporária de uma escola não comprometerá o andamento da educação no município”,“Na Secretaria de Educação, mantemos o planejamento para a retomada das aulas e o início do ano letivo, no mais tardar, até o dia 30 de janeiro. Diante desse evento ocorrido em dezembro, houve a necessidade de uso de uma escola, mas vamos retomar ao longo de janeiro para finalizar até o dia 30, sem que a educação tenha qualquer prejuízo para nossos alunos.” destacou Alysson.



































































































<p>The post Prefeito de Rio Branco inicia 2026 com agenda voltada à limpeza da cidade pós-cheia e atendimento às famílias atingidas first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Relacionado

Comentários