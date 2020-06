Quando abordado, estava nu dentro de uma rede, com as filhas dentro de casa. No primeiro momento, negou o crime, mas depois assumiu que o neto pode ser filho dele. A criança tem dois anos.

João Renato Jácome

A Polícia Civil recebeu o resultado do exame de conjunção carnal realizado nas três vítimas de estupro, cometido pelo próprio pai, em Rodrigues Alves, no interior do Acre. As garotas, de 11, 12 e 18 anos de idade, confirmaram os abusos em depoimento à polícia.

Segundo a Polícia Civil, o resultado da filha mais nova, de 11 anos, apontou que as lesões às partes íntimas eram recentes, confirmando as denúncias recebidas pela polícia na última quarta-feira, dia 10, de que a filha menor estava sendo estuprada pelo pai.

O acusado pelo crime, conhecido por Liu, foi preso no ramal onde residia com as adolescentes. Quando abordado, estava nu dentro de uma rede, com as filhas dentro de casa. No primeiro momento, negou o crime, mas depois assumiu que o neto pode ser filho dele. A criança tem dois anos.

O delegado José Obetâneo explicou que as vítimas foram encaminhadas para a casa da mãe, em Cruzeiro do Sul, e a polícia solicitou todas as medidas protetivas para as três meninas, além de pedir o exame de DNA da criança.

“O exame de todas foi positivo, mas o da mais nova as lesões são recentíssimas. Por qualquer motivo, qualquer raiva que ele tinha, batia nelas, eram agredidas. Elas estavam lá a disposição dele, para qualquer coisa que ele quisesse”, relatou o delegado.

