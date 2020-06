Questionário foi lançado no início desta semana e deve encerrar no dia de 18 de junho.

Por Alcinete Gadelha

Com o intuito de fazer um levantamento sobre o acesso dos estudantes à internet, a Universidade Federal do Acre (Ufac) lançou um questionário on-line para obter informações deles e elaborar um planejamento de atividades e ações para serem feitas durante o período de pandemia do novo coronavírus.

O questionário foi lançado no início desta semana e deve encerrar no dia de 18 de junho. Conforme os dados obtidos neste levantamento, a universidade deve começar a elaborar atividades não só para o período de isolamento, mas também para a retomada das atividades.

No formulário que pode ser preenchido no site da Ufac, são cadastradas informações e verifica condições e qualidade do acesso à internet dos alunos de graduação e pós-graduação.

As aulas na Ufac estão suspensas desde março, quando foi decretado o isolamento social. Depois de quase 90 dias, a universidade faz o levantamento e montou dois grupos de trabalho, um que faz o acompanhamento da parte de estrutura e outro que cuida da parte pedagógica e acadêmica.

José Sérgio Lopes, pró-reitor de assuntos estudantis nega que seja implantado o Sistema de Ensino a Distância (EAD) e que os dados são para atividades que ainda devem ser elaboradas e sugeridas ao conselho universitário após o levantamento.

“Enquanto instituição, vamos começar a fazer alguns diagnósticos para que a gente possa ver a realidade nossa, hoje. É preciso termos algumas informações, um panorama da nossa clientela para possível atividade remota. Isso não significa que são aulas a distância (EAD)”, disse.

O pró-reitor diz que antes de ser apresentada qualquer proposto ao conselho universitário, é preciso ter esse diagnóstico e ressalta que por isso é importante que os estudantes respondam, para que possa ter um reflexo bem perto do real.

No questionário são feitas perguntas, por exemplo, em qual região o aluno mora, como é a internet, se há espaço adequado para estudar em casa, entre outras.

“É um diagnóstico e depois levamos ações ao conselho universitário que aprova ou não. Tudo de forma democrática. O que nos preocupa é que se demora mais um pouco, a gente tem que se aproximar desse aluno para não ter uma evasão muito grande”, acrescentou.

O presidente do Diretório Central dos Estudantes no Acre (DCE), Richard Brilhante disse que o DCE faz parte do grupo de trabalho acadêmico que coordena a ação e apoia a ação, que pensa soluções de retorno. E reforça que toda ação que for proposta, vai ser executada de forma o aluno consiga ter acesso.

“Nós, enquanto DCE, estamos entendendo melhor a situação da universidade focando nos estudantes, nos professores, nos técnicos e tendo estes dados que vão ser preenchidos até dia 18, trabalharemos nas medidas de retorno e em ações que possam ser feitas on-line”, ressaltou o apoio.

