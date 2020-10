Foi inaugurado na manhã deste sábado (3) na cidade de Brasiléia, o comitê de campanha do partido Movimento Brasiléia Democrático (MDB), localizado na Avenida Manoel Marinho Montes, parte alta da cidade onde se concentra maioria dos bairros e parte comercial.

O ponto além de estratégico, é disputado por outros partidos que estão concorrendo ao pleito deste ano. O MDB está com a chapa majoritária encabeçada pela candidata Ana Leila Galvão e seu vice, o advogado e vereador Charbel Reis do PSL, formando a coligação “Pode Confiar”.

No evento, contou com a presença de várias autoridades políticas e secretários estaduais, além de convidados e simpatizantes como; Mauro Sérgio (secretário de educação), Edvan Marciel (Secretário de Agricultura), Moisés Dinis (coordenador político do Governo), Eliane Sinhasique (secretária de Pequenos Negócios e Turismo) e do Deputado Federal Flaviano Melo e da ex-deputada Antônia Lúcia, que atualmente é candidata a vice-prefeita por Rio Branco, capital do Acre.

A candidata recebeu mensagens de apoio e mensagens de que o governador Gladson Cameli está apoiando a chapa majoritária em Brasiléia, em uma ‘luta por mudanças’ destacando sua trajetória política pelo Município como ex-vereadora, prefeita e deputada estadual.

A chapa ‘Pode Confiar’ conta com um grande apoio de políticos do Acre e vem buscando alcançar os munícipes de Brasiléia, para que possam ter uma boa votação no pleito de novembro próximo. A partir deste domingo, a coordenação de campanha da chapa majoritária e coligação, estarão traçando metas da campanha com adesivaços, visitas em bairros e o famoso corpo a corpo pelas ruas centrais, além da zona rural.

