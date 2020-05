Dados levam em consideração o período de 17 de março a 18 de abril, informou a Fecomério-AC. O impacto de arrecadação foi de 57%.

Por Alcinete Gadelha

O faturamento do comércio no Acre encolheu em comparação ao período anterior à pandemia do coronavírus e já estima uma perda de R$ 400 milhões, conforme cálculo feito pela Federação do Comércio Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC).

A situação de pandemia obrigou a maior parte do comércio no estado a fechar as portas. A medida foi adotada desde o dia 20 de março, o que levou um encolhimento das vendas e as baixas do setor chegam a 60%. O balanço da federação avalia o período de 17 de março a 18 de abril como referência e aponta que o impacto na arrecadação do estado foi de 57%. A Fecomércio informou que o Acre acompanha a mesma tendência nacional e a situação preocupa porque o comércio representa o maior montante influenciador da economia local. “O isolamento, exceto para alguns segmentos que utilizam o serviço delivery e e-commerce como supermercados, farmácias e alguns outros segmentos, tem levado ao encerramento de um número considerável de negócios e a perda da capacidade de geração do emprego e renda o que tem elevado o número de desempregados no estado”, informou o presidente da Fecomércio, Leandro Domingos. A federação ainda não tem dados de quantos empreendimentos já decretaram falência porque a Junta Comercial, que tem esse controle, não está funcionando devido à pandemia.

Além disso, a Fecomércio afirma que outra preocupação é com pós-isolamento, caso dure ainda por um longo tempo, e que pode dificultar ainda mais a recuperação da atividade econômica e a retomada gradual dos negócios.

Desemprego

Mesmo sem ter um balanço oficial dos números referentes a empreendimentos fechados e ao desemprego no estado, é possível ter uma perspectiva através da busca por seguro-desemprego que deu um salto no mês de abril.

A procura, segundo o coordenador do Sistema Nacional de Emprego (Sine), Marcos Morais chegou a 990, no mês de abril. A média anterior à pandemia era de pouco mais de 100.

No mês de abril, quando o governo prorrogou mais uma vez o decreto de isolamento social, o presidente da Fecomércio, Leandro Domingos, fez críticas, à época, ao governo porque as medidas adotadas não levavam nenhum tipo de atendimento as necessidades dos empresários.

“Ficamos frustrados com esse decreto, porque a gente vem dialogando, conversando e tentando negociar para abertura do comércio. A gente sabe que a maioria das empresas daqui são pequenas e médias e não têm a capacidade financeira para suportar um momento difícil que vivemos”, relatou o presidente.

Em entrevista à Rede Amazônica no dia 21 de abril, o governador Gladson Cameli disse não se importar com as críticas devido ao momento em que o mundo está vivendo por causa da pandemia.

“Críticas vou sempre receber e estou aberto para recebê-las. O estado é uma empresa e se a gente for abrir exceções para tudo, daqui a pouco quem vai pagar a conta? A realidade é dessa forma”, pontuou.

Dados nacionais

O faturamento do comércio brasileiro encolheu 39% em relação ao período anterior à pandemia de coronavírus e setor acumulou em 5 semanas uma perda de R$ 86,4 bilhões, segundo cálculos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Somente nas duas primeiras semanas de abril, as perdas foram estimadas em R$ 35,19 bilhões, de acordo com estudo divulgado no dia 30 de abril.

Covid-19 no Acre

O número de infectados com a Covid-19 no Acre chegou a 733, conforme o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) desta segunda-feira (4)

Deste total dos casos, 476 pacientes estão em isolamento domiciliar; 49 internados e 189 receberam alta. Dos que estão hospitalizados, 11 seguem na UTI e 29 em enfermarias.

Os casos já estão espalhados na maior parte dos municípios do estado, ao todo são 13 cidades afetadas pela doença.

