Assembleia Legislativa recebe prefeito Jerry Correia e representantes de comunidades tradicionais

Na tarde desta segunda-feira(11), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve na Assembleia Legislativa do Acre acompanhado de uma comissão formada por representantes dos povos indígenas e moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes. A visita faz parte de uma agenda estratégica que busca garantir que as demandas prioritárias dessas comunidades sejam ouvidas e atendidas em diferentes esferas do poder público, tanto no âmbito estadual quanto federal.

O prefeito mobilizou importantes lideranças que representam as Terras Indígenas Riozinho, Mamoadate e Cabeceiras do Rio Acre, além do presidente da Associação de Moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes, Wendell Araújo; do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Assis Brasil, Jurandir Araújo; e do presidente da COOPAEB e COOPERACRE, José Rodrigues.

Durante a reunião, o grupo apresentou pautas relacionadas à melhoria da infraestrutura das comunidades, fortalecimento da produção rural e extrativista, investimentos em saúde e educação, além da preservação ambiental e valorização cultural.

O prefeito Jerry Correia destacou que o diálogo com a Assembleia Legislativa é essencial para que as necessidades reais das populações tradicionais sejam transformadas em políticas públicas concretas.

“Nosso papel é garantir que essas vozes sejam ouvidas e que cada demanda seja encaminhada aos órgãos competentes. Estamos trabalhando para fortalecer as comunidades e melhorar a qualidade de vida de todos que vivem na nossa região”, afirmou.

A comitiva segue com agenda na capital para reuniões com outras instituições, reforçando o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em atuar como ponte entre as comunidades e o poder público, buscando soluções que promovam desenvolvimento sustentável e inclusão social.

