Jovem é baleado em via pública no Segundo Distrito de Rio Branco
Vítima foi atingida no abdômen e nas costas; criminosos fugiram e ainda não foram identificados
O jovem Ismael Fontenele de Oliveira, de 21 anos, foi baleado na tarde desta segunda-feira (11) na travessa Caju, no bairro Canaã, Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Ismael deixava a casa do pai quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta Yamaha Fazer preta. Um dos ocupantes efetuou vários disparos, atingindo a vítima no abdômen e nas costas. Após o ataque, os suspeitos fugiram.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma equipe de suporte avançado. O jovem recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
A Polícia Militar isolou a área, colheu depoimentos e fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso é investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será posteriormente encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Acusado de homicídio, foragido de Rondônia é preso no interior do Acre
Um homem de 36 anos, identificado pelas iniciais T.S.B., foi preso em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. Ele estava foragido da Justiça de Porto Velho (RO), acusado de homicídio. A captura ocorreu na manhã desta segunda-feira, 11.
Conforme a Polícia Civil do Acre, a ação foi desencadeada após informações apontarem que o indivíduo estaria escondido em uma residência e em posse de uma motocicleta com suspeita de furto.
As equipes se deslocaram até o local indicado e confirmaram as informações. O homem foi identificado como foragido e recebeu voz de prisão. A motocicleta encontrada será alvo de investigação para confirmar sua origem ilícita.
O delegado José Obetânio, responsável pela ocorrência, fez contato com a Polícia Civil de Rondônia para comunicar a captura. Durante a troca de informações, foi confirmado que o indivíduo é considerado de alta periculosidade.
“O trabalho conjunto das polícias demonstra a efetividade das ações integradas no combate à criminalidade, garantindo que criminosos não encontrem refúgio, mesmo em áreas de difícil acesso”, destacou a autoridade policial.
Após ser preso, T.S.B. foi levado para a delegacia local para os procedimentos legais. Nos próximos dias, ele será transferido para Rondônia, onde responderá pelos crimes que lhe são atribuídos.
Criança autista morre afogada em praia de fortaleza do Abunã
Uma tragédia marcou a tarde deste domingo (10) no distrito de Fortaleza do Abunã, em Porto Velho (RO). Calebe Henrique Peretti de Souza, de apenas 6 anos, morreu afogado em uma praia localizada nos fundos de sua residência, na Chácara São Francisco.
Segundo informações apuradas, a criança, que tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA), saiu de casa sem que os pais percebessem. Minutos depois, familiares encontraram o menino boiando no rio Abunã, em um trecho considerado raso.
Policiais Militares foram acionados e, junto à perícia técnica e ao rabecão, atenderam a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho para os procedimentos de praxe e posterior liberação à família.
O caso foi registrado e seguirá sob apuração da Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do afogamento.
Jefinho e Edgar conquistam etapa da Copa AAVP na AABB
Jefinho e Edgar conquistaram nesse domingo, 10 , na AABB, o título da etapa Copa AAVP. A competição foi disputada, no masculino, por 10 duplas, um atleta nível A e o outro B, e foram distribuídos R$ 1.600 e mais troféus e medalhas.
Júnior e Joseph ficaram com o vice-campeonato e Gabriel e Igor terminaram em terceiro.
“Temos esse formato com a proposta de garantir um espaço maior para os atletas da base. A ideia é elevar o nível dos atletas com torneios de qualidade”, explicou o presidente da Associação de Vôlei de Praia (AAVP), Cláudio Maia.
Próxima competição
Segundo Cláudio Maia, o próximo evento da AAVP será realizado nos dias 13 e 14 de setembro, na Arena Prainha.
“Vamos promover a competição nas categorias de base e no adulto nos dois naipes. Queremos realizar uma competição com 400 atletas e por isso iremos utilizar as oito quadras”, explicou o presidente da AAVP.
