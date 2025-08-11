Jovem é baleado em via pública no Segundo Distrito de Rio Branco

Vítima foi atingida no abdômen e nas costas; criminosos fugiram e ainda não foram identificados

O jovem Ismael Fontenele de Oliveira, de 21 anos, foi baleado na tarde desta segunda-feira (11) na travessa Caju, no bairro Canaã, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Ismael deixava a casa do pai quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta Yamaha Fazer preta. Um dos ocupantes efetuou vários disparos, atingindo a vítima no abdômen e nas costas. Após o ataque, os suspeitos fugiram.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma equipe de suporte avançado. O jovem recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar isolou a área, colheu depoimentos e fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso é investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será posteriormente encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

