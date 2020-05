Com assessoria

O Sistema Fecomércio do Acre continua com a distribuição de cestas básicas formadas com os alimentos arrecadados na Campanha Solidária, às famílias carentes que tiveram suas atividades profissionais afetadas pela pandemia de coronavírus nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia. Nesta etapa, 223 famílias foram contempladas com as doações realizadas, durante a semana de 27 de abril a 2 de maio.

Com aproximadamente 8 toneladas de alimentos não-perecíveis já arrecadados, o Sistema Fecomércio do Acre contou com o Sebrae, que ajudou na distribuição das cestas as famílias carentes em Rio Branco e com o apoio da Associação Comercial para a distribuição em Cruzeiro do Sul.

Para a coordenadora do Projeto Mesa Brasil no Acre Marizete Melo, mesmo com a quarentena ações de solidariedade continuam na instituição. “Em meio a Pandemia do novo coronavírus, o trabalho do Mesa Brasil não paralisou suas atividades de combate à fome e ao desperdício de alimentos, no Estado do Acre”, disse.

A campanha, criada pela entidade no Estado do Acre, por meio do Mesa Brasil do Sesc Acre e em parceria como o Sebrae e Governo do Estado do Acre, começou em abril e continua a arrecadar alimentos não perecíveis até quando durar a pandemia. Os interessados em ajudar o próximo basta procurar um dos pontos de coleta e realizar sua doação.

Em Rio Branco, as doações podem ser feitas nos pontos de coleta localizados nos Supermercados Arasuper, Mercale, Pague Pouco e Recol Farma. Em Cruzeiro do Sul, nos supermercados AS, Cameli Avenida, Super Econômico, Mercantil Cohab, Mercantil Modelo e Plíniu`s Mix. Já a população de Brasileia e Epitaciolândia pode depositar suas contribuições no Armazém Paraíba, no Frios Vilhena e Mercantil São Sebastião.

O Mesa Brasil do Sesc Acre também disponibiliza o telefone (68) 3223-8537 (Whatsapp) e o e-mail [email protected] para tirar dúvidas, dar informações e receber doações.