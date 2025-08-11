Segurança Pública realiza aula inaugural do 7° curso do Plano de Gestão de Crise de Segurança nas Cidades

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), promoveu na manhã desta segunda-feira, 11, a aula inaugural do curso de Plano de Gestão de Crises de Segurança nas Cidades, em Rio Branco.

O curso tem como objetivo capacitar profissionais para atuarem na prevenção e no gerenciamento de situações críticas, ampliando a integração entre os diversos setores envolvidos na segurança pública. A capacitação está na sua 7ª edição, sendo realizada pela primeira vez no estado do Acre.

O treinamento conta com 71 profissionais de Segurança Pública envolvendo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal e operadores de outros estados. A major da Polícia Militar, Priscila Siqueira, destacou que o curso representa uma oportunidade valiosa para aprimorar o preparo dos operadores de segurança. “Esse curso é fundamental para oferecer respostas mais seguras e eficientes em situações de crise, contribuindo para que nossas cidades fiquem mais protegidas e resilientes”, afirmou.

Voltado para a execução logística, planejamento, custeio e execução de ações estratégicas, o curso capacita para a garantia de uma resposta rápida e eficiente frente a incidentes e crises urbanas. O coordenador do curso, Assis dos Santos, destaca que a capacitação envolverá quatro municípios do estado. “É importante, pois ele traz a atenção do governo do Estado para a prevenção, realizando um protocolo de ação para os municípios, em caso de uma ação criminosa envolvendo atentados a instituição financeiras, a presidios e demais ações acriminosas”, disse.

O evento segue até a próxima sexta-feira, 15, e reforça o compromisso do governo acreano com o fortalecimento da Segurança Pública e a ampliação da capacidade operacional dos órgãos que atuam no enfrentamento à criminalidade e na proteção da população. Segundo o representante do Ministério da Justiça, delegado Getúlio Monteiro, o curso além de oferecer capacitação e conhecimento técnico “envolve os alunos na criação de um protocolo de prevenção, unindo sociedade civil e segurança pública para que, em momentos de crise, todos saibam exatamente o que fazer e como agir”.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários