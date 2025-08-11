Criança autista morre afogada em praia de fortaleza do Abunã

Uma tragédia marcou a tarde deste domingo (10) no distrito de Fortaleza do Abunã, em Porto Velho (RO). Calebe Henrique Peretti de Souza, de apenas 6 anos, morreu afogado em uma praia localizada nos fundos de sua residência, na Chácara São Francisco.

Segundo informações apuradas, a criança, que tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA), saiu de casa sem que os pais percebessem. Minutos depois, familiares encontraram o menino boiando no rio Abunã, em um trecho considerado raso.

Policiais Militares foram acionados e, junto à perícia técnica e ao rabecão, atenderam a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho para os procedimentos de praxe e posterior liberação à família.

O caso foi registrado e seguirá sob apuração da Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do afogamento.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários