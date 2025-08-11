Deracre executa obras em ramais de sete municípios com apoio de R$ 18 milhões em emendas

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta segunda-feira, 11, os trabalhos de recuperação de pontos críticos em ramais dos municípios de Acrelândia, Porto Acre, Capixaba, Xapuri, Brasileia, Manoel Urbano e Tarauacá. As obras integram a Operação Verão 2025 e contam com investimentos de R$ 18,3 milhões, provenientes de emendas da então senadora e atual vice-governadora do Estado, Mailza Assis.

A ação tem como objetivo garantir trafegabilidade, segurança e acesso às comunidades rurais, contribuindo diretamente para o escoamento da produção agrícola e o fortalecimento da economia local. Mailza Assis destaca a importância dos investimentos para as famílias que vivem no campo: “Essas obras são fruto de um trabalho construído com responsabilidade e sensibilidade. Como senadora, lutei para garantir recursos que hoje se transformam em melhorias reais na vida das pessoas. Agora, como vice-governadora, sigo ao lado do governador Gladson Camelí para que cada município receba a atenção que merece”.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, reforçou o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento das regiões atendidas. “Trabalhamos para valorizar o homem do campo e fortalecer a economia local. Com o apoio do governador e das emendas da ex-senadora Mailza, estamos levando mais desenvolvimento para quem mais precisa”, diz.

Em Acrelândia, os serviços estão em andamento nos ramais Bengala e Progresso, com mais de 10% de execução e investimento de R$ 6,1 milhões. Os demais lotes também já foram iniciados, seguindo o cronograma da Operação Verão. As frentes de serviço atuam nos ramais Linha 7 e Mutum, em Porto Acre; Limeira, em Capixaba; Polo Recanto do Equador, em Xapuri; Km 59, em Brasileia; Conquista e Extrema, em Manoel Urbano; e Socó, em Tarauacá. Os valores por lote variam entre R$ 908 mil e R$ 3,4 milhões.

As intervenções integram a Operação Verão 2025 e seguem o cronograma estabelecido, com foco na qualidade e durabilidade dos serviços executados pelo Deracre em cada regional.

