Acusado de homicídio, foragido de Rondônia é preso no interior do Acre

Um homem de 36 anos, identificado pelas iniciais T.S.B., foi preso em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. Ele estava foragido da Justiça de Porto Velho (RO), acusado de homicídio. A captura ocorreu na manhã desta segunda-feira, 11.

Conforme a Polícia Civil do Acre, a ação foi desencadeada após informações apontarem que o indivíduo estaria escondido em uma residência e em posse de uma motocicleta com suspeita de furto.

As equipes se deslocaram até o local indicado e confirmaram as informações. O homem foi identificado como foragido e recebeu voz de prisão. A motocicleta encontrada será alvo de investigação para confirmar sua origem ilícita.

O delegado José Obetânio, responsável pela ocorrência, fez contato com a Polícia Civil de Rondônia para comunicar a captura. Durante a troca de informações, foi confirmado que o indivíduo é considerado de alta periculosidade.

“O trabalho conjunto das polícias demonstra a efetividade das ações integradas no combate à criminalidade, garantindo que criminosos não encontrem refúgio, mesmo em áreas de difícil acesso”, destacou a autoridade policial.

Após ser preso, T.S.B. foi levado para a delegacia local para os procedimentos legais. Nos próximos dias, ele será transferido para Rondônia, onde responderá pelos crimes que lhe são atribuídos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários