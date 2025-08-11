Jovem baleado no Segundo Distrito de Rio Branco morre durante cirurgia

Ismael Fontenele, de 21 anos, foi atingido no abdômen e nas costas; criminosos seguem foragidos

Ismael Fontenele de Oliveira, de 21 anos, morreu na noite desta segunda-feira (11) no centro cirúrgico do Pronto-Socorro de Rio Branco, após ser baleado horas antes na Travessa Caju, bairro Canaã, no Segundo Distrito da capital.

Segundo informações, a vítima saía da casa do pai quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta Yamaha Fazer preta. Um dos suspeitos efetuou diversos disparos, atingindo Ismael no abdômen e nas costas. Após o ataque, os criminosos fugiram.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e levou o jovem ao hospital. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu durante a cirurgia.

A Polícia Militar isolou a área do crime, ouviu testemunhas e fez buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. O caso está sendo investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será acompanhado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação ainda é desconhecida.

