Jovem baleado no Segundo Distrito de Rio Branco morre durante cirurgia
Ismael Fontenele, de 21 anos, foi atingido no abdômen e nas costas; criminosos seguem foragidos
Ismael Fontenele de Oliveira, de 21 anos, morreu na noite desta segunda-feira (11) no centro cirúrgico do Pronto-Socorro de Rio Branco, após ser baleado horas antes na Travessa Caju, bairro Canaã, no Segundo Distrito da capital.
Segundo informações, a vítima saía da casa do pai quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta Yamaha Fazer preta. Um dos suspeitos efetuou diversos disparos, atingindo Ismael no abdômen e nas costas. Após o ataque, os criminosos fugiram.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e levou o jovem ao hospital. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu durante a cirurgia.
A Polícia Militar isolou a área do crime, ouviu testemunhas e fez buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. O caso está sendo investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será acompanhado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação ainda é desconhecida.
Adolescente fica ferido em colisão entre moto e carro na BR-317 em Brasiléia
Vítima de 16 anos sofreu fratura na mão esquerda e deve passar por procedimento cirúrgico em Rio Branco
Um adolescente de 16 anos, identificado pelas iniciais L. S. L., ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na tarde desta segunda-feira (11), na BR-317, na entrada de Brasiléia, em frente a um mercado.
Segundo informações preliminares, o jovem seguia sentido Bairro/Centro quando o carro teria tentado acessar o mercado, impossibilitando a manobra de desvio. Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos na mão esquerda e precisará ser transferida nesta terça-feira (12) para Rio Branco, onde poderá passar por procedimento cirúrgico.
Após o acidente, ambos os veículos foram removidos por guincho. A ocorrência está sendo investigada pelas autoridades de trânsito e um laudo deverá apontar, nos próximos dias, as circunstâncias exatas da colisão.
Assembleia Legislativa recebe prefeito Jerry Correia e representantes de comunidades tradicionais
Na tarde desta segunda-feira(11), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve na Assembleia Legislativa do Acre acompanhado de uma comissão formada por representantes dos povos indígenas e moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes. A visita faz parte de uma agenda estratégica que busca garantir que as demandas prioritárias dessas comunidades sejam ouvidas e atendidas em diferentes esferas do poder público, tanto no âmbito estadual quanto federal.
O prefeito mobilizou importantes lideranças que representam as Terras Indígenas Riozinho, Mamoadate e Cabeceiras do Rio Acre, além do presidente da Associação de Moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes, Wendell Araújo; do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Assis Brasil, Jurandir Araújo; e do presidente da COOPAEB e COOPERACRE, José Rodrigues.
Durante a reunião, o grupo apresentou pautas relacionadas à melhoria da infraestrutura das comunidades, fortalecimento da produção rural e extrativista, investimentos em saúde e educação, além da preservação ambiental e valorização cultural.
O prefeito Jerry Correia destacou que o diálogo com a Assembleia Legislativa é essencial para que as necessidades reais das populações tradicionais sejam transformadas em políticas públicas concretas.
“Nosso papel é garantir que essas vozes sejam ouvidas e que cada demanda seja encaminhada aos órgãos competentes. Estamos trabalhando para fortalecer as comunidades e melhorar a qualidade de vida de todos que vivem na nossa região”, afirmou.
A comitiva segue com agenda na capital para reuniões com outras instituições, reforçando o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em atuar como ponte entre as comunidades e o poder público, buscando soluções que promovam desenvolvimento sustentável e inclusão social.
Deracre executa obras em ramais de sete municípios com apoio de R$ 18 milhões em emendas
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta segunda-feira, 11, os trabalhos de recuperação de pontos críticos em ramais dos municípios de Acrelândia, Porto Acre, Capixaba, Xapuri, Brasileia, Manoel Urbano e Tarauacá. As obras integram a Operação Verão 2025 e contam com investimentos de R$ 18,3 milhões, provenientes de emendas da então senadora e atual vice-governadora do Estado, Mailza Assis.
A ação tem como objetivo garantir trafegabilidade, segurança e acesso às comunidades rurais, contribuindo diretamente para o escoamento da produção agrícola e o fortalecimento da economia local. Mailza Assis destaca a importância dos investimentos para as famílias que vivem no campo: “Essas obras são fruto de um trabalho construído com responsabilidade e sensibilidade. Como senadora, lutei para garantir recursos que hoje se transformam em melhorias reais na vida das pessoas. Agora, como vice-governadora, sigo ao lado do governador Gladson Camelí para que cada município receba a atenção que merece”.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, reforçou o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento das regiões atendidas. “Trabalhamos para valorizar o homem do campo e fortalecer a economia local. Com o apoio do governador e das emendas da ex-senadora Mailza, estamos levando mais desenvolvimento para quem mais precisa”, diz.
Em Acrelândia, os serviços estão em andamento nos ramais Bengala e Progresso, com mais de 10% de execução e investimento de R$ 6,1 milhões. Os demais lotes também já foram iniciados, seguindo o cronograma da Operação Verão. As frentes de serviço atuam nos ramais Linha 7 e Mutum, em Porto Acre; Limeira, em Capixaba; Polo Recanto do Equador, em Xapuri; Km 59, em Brasileia; Conquista e Extrema, em Manoel Urbano; e Socó, em Tarauacá. Os valores por lote variam entre R$ 908 mil e R$ 3,4 milhões.
As intervenções integram a Operação Verão 2025 e seguem o cronograma estabelecido, com foco na qualidade e durabilidade dos serviços executados pelo Deracre em cada regional.
