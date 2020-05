Ao perceberem os sintomas, todos foram imediatamente afastados das funções e orientados ao tratamento em isolamento social.

Em meio a pandemia que assola milhares de vidas e inviabiliza empresas dos mais diversos setores, muitos profissionais adotam como alternativa o modelo de trabalho home office, enquanto outros que não possuem essa opção, tentam através das orientações dos órgãos oficiais de saúde, minimizar a exposição ao vírus durante a realização de suas atividades. Essa é a realidade dos policias militares que estão nas ruas em detrimento da segurança local.

Mesmo com todas as precauções, no início do mês de abril, quatro policiais militares foram acometidos pelo Corona vírus. Ao perceberem os sintomas, todos foram imediatamente afastados das funções e orientados ao tratamento em isolamento social.

Na manhã desta quarta-feira (06), após a realização de exames e alta médica, os militares já se apresentaram ao Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prontos para o serviço e em condições de combate ao crime.

“A minha sensação hoje é de vida, esperança e recuperação. Estou muito feliz em retornar ao trabalho, adoro minha profissão e as condições que ela me proporciona para ajudar as pessoas. Sabemos que o Estado precisa de nós, e estamos à disposição para servi- lo.”

Cumprir a missão é um sacerdócio para os policiais militares do Estado do Acre. A ação destes militares não é exceção, mas praticamente uma regra na Caserna, a Associação dos Militares reconhecem esta nobre atitude que reflete o caráter daquela que é a Policia Mais honesta do Brasil, e em nome destes homenageia todos os militares que estão nas ruas sem recuar, sem cair, sem temer.

