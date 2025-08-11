Acre
Adolescente fica ferido em colisão entre moto e carro na BR-317 em Brasiléia
Vítima de 16 anos sofreu fratura na mão esquerda e deve passar por procedimento cirúrgico em Rio Branco
Um adolescente de 16 anos, identificado pelas iniciais L. S. L., ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na tarde desta segunda-feira (11), na BR-317, na entrada de Brasiléia, em frente a um mercado.
Segundo informações preliminares, o jovem seguia sentido Bairro/Centro quando o carro teria tentado acessar o mercado, impossibilitando a manobra de desvio. Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos na mão esquerda e precisará ser transferida nesta terça-feira (12) para Rio Branco, onde poderá passar por procedimento cirúrgico.
Após o acidente, ambos os veículos foram removidos por guincho. A ocorrência está sendo investigada pelas autoridades de trânsito e um laudo deverá apontar, nos próximos dias, as circunstâncias exatas da colisão.
Jovem baleado no Segundo Distrito de Rio Branco morre durante cirurgia
Ismael Fontenele, de 21 anos, foi atingido no abdômen e nas costas; criminosos seguem foragidos
Ismael Fontenele de Oliveira, de 21 anos, morreu na noite desta segunda-feira (11) no centro cirúrgico do Pronto-Socorro de Rio Branco, após ser baleado horas antes na Travessa Caju, bairro Canaã, no Segundo Distrito da capital.
Segundo informações, a vítima saía da casa do pai quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta Yamaha Fazer preta. Um dos suspeitos efetuou diversos disparos, atingindo Ismael no abdômen e nas costas. Após o ataque, os criminosos fugiram.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e levou o jovem ao hospital. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu durante a cirurgia.
A Polícia Militar isolou a área do crime, ouviu testemunhas e fez buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. O caso está sendo investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será acompanhado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação ainda é desconhecida.
Assembleia Legislativa recebe prefeito Jerry Correia e representantes de comunidades tradicionais
Na tarde desta segunda-feira(11), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve na Assembleia Legislativa do Acre acompanhado de uma comissão formada por representantes dos povos indígenas e moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes. A visita faz parte de uma agenda estratégica que busca garantir que as demandas prioritárias dessas comunidades sejam ouvidas e atendidas em diferentes esferas do poder público, tanto no âmbito estadual quanto federal.
O prefeito mobilizou importantes lideranças que representam as Terras Indígenas Riozinho, Mamoadate e Cabeceiras do Rio Acre, além do presidente da Associação de Moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes, Wendell Araújo; do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Assis Brasil, Jurandir Araújo; e do presidente da COOPAEB e COOPERACRE, José Rodrigues.
Durante a reunião, o grupo apresentou pautas relacionadas à melhoria da infraestrutura das comunidades, fortalecimento da produção rural e extrativista, investimentos em saúde e educação, além da preservação ambiental e valorização cultural.
O prefeito Jerry Correia destacou que o diálogo com a Assembleia Legislativa é essencial para que as necessidades reais das populações tradicionais sejam transformadas em políticas públicas concretas.
“Nosso papel é garantir que essas vozes sejam ouvidas e que cada demanda seja encaminhada aos órgãos competentes. Estamos trabalhando para fortalecer as comunidades e melhorar a qualidade de vida de todos que vivem na nossa região”, afirmou.
A comitiva segue com agenda na capital para reuniões com outras instituições, reforçando o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em atuar como ponte entre as comunidades e o poder público, buscando soluções que promovam desenvolvimento sustentável e inclusão social.
Deracre executa obras em ramais de sete municípios com apoio de R$ 18 milhões em emendas
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta segunda-feira, 11, os trabalhos de recuperação de pontos críticos em ramais dos municípios de Acrelândia, Porto Acre, Capixaba, Xapuri, Brasileia, Manoel Urbano e Tarauacá. As obras integram a Operação Verão 2025 e contam com investimentos de R$ 18,3 milhões, provenientes de emendas da então senadora e atual vice-governadora do Estado, Mailza Assis.
A ação tem como objetivo garantir trafegabilidade, segurança e acesso às comunidades rurais, contribuindo diretamente para o escoamento da produção agrícola e o fortalecimento da economia local. Mailza Assis destaca a importância dos investimentos para as famílias que vivem no campo: “Essas obras são fruto de um trabalho construído com responsabilidade e sensibilidade. Como senadora, lutei para garantir recursos que hoje se transformam em melhorias reais na vida das pessoas. Agora, como vice-governadora, sigo ao lado do governador Gladson Camelí para que cada município receba a atenção que merece”.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, reforçou o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento das regiões atendidas. “Trabalhamos para valorizar o homem do campo e fortalecer a economia local. Com o apoio do governador e das emendas da ex-senadora Mailza, estamos levando mais desenvolvimento para quem mais precisa”, diz.
Em Acrelândia, os serviços estão em andamento nos ramais Bengala e Progresso, com mais de 10% de execução e investimento de R$ 6,1 milhões. Os demais lotes também já foram iniciados, seguindo o cronograma da Operação Verão. As frentes de serviço atuam nos ramais Linha 7 e Mutum, em Porto Acre; Limeira, em Capixaba; Polo Recanto do Equador, em Xapuri; Km 59, em Brasileia; Conquista e Extrema, em Manoel Urbano; e Socó, em Tarauacá. Os valores por lote variam entre R$ 908 mil e R$ 3,4 milhões.
As intervenções integram a Operação Verão 2025 e seguem o cronograma estabelecido, com foco na qualidade e durabilidade dos serviços executados pelo Deracre em cada regional.
