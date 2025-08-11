Adolescente fica ferido em colisão entre moto e carro na BR-317 em Brasiléia

Vítima de 16 anos sofreu fratura na mão esquerda e deve passar por procedimento cirúrgico em Rio Branco

Um adolescente de 16 anos, identificado pelas iniciais L. S. L., ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na tarde desta segunda-feira (11), na BR-317, na entrada de Brasiléia, em frente a um mercado.

Segundo informações preliminares, o jovem seguia sentido Bairro/Centro quando o carro teria tentado acessar o mercado, impossibilitando a manobra de desvio. Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos na mão esquerda e precisará ser transferida nesta terça-feira (12) para Rio Branco, onde poderá passar por procedimento cirúrgico.

Após o acidente, ambos os veículos foram removidos por guincho. A ocorrência está sendo investigada pelas autoridades de trânsito e um laudo deverá apontar, nos próximos dias, as circunstâncias exatas da colisão.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários