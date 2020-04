A direção do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) informa aos proprietários de veículos que é possível obter o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

O serviço visa facilitar a vida dos cidadãos acreanos no período em que o atendimento presencial do órgão está suspenso em decorrência do combate à Covid-19.

“Existem mais de 7 mil documentos de veículos emitidos pelo Detran que já estão disponíveis para baixar no aplicativo CDT, pedimos a estes proprietários que baixem o aplicativo e obtenham o CRLV digital do seu veículo”, afirmou o presidente do Detran/AC Luiz Fernando Duarte.

É importante lembrar que, para que o CRLV esteja disponível no aplicativo, é necessário que o Licenciamento, Seguro Obrigatório, IPVA e multas estejam quitados. O CRLV digital tem a mesma validade que o documento impresso.

O acesso ao CRLV Digital é possível após download do aplicativo CDT, disponível no Google Play e App Store. O proprietário deve preencher os dados solicitados pelo aplicativo. Tanto a CNH, que possua QR-Code no verso, quanto o CRLV digital poderão ser acessados pelo dispositivo móvel mesmo sem internet.

O Acre foi o 16º estado a disponibilizar o documento digital que foi fruto da parceria entre o Detran/AC, Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e as empresas de tecnologia Serpro e Search.

Compartilhamento

O CRLV Digital pode ser compartilhado para outra pessoa que utiliza o mesmo veículo, desde que ela já tenha instalado, em seu dispositivo móvel, o aplicativo CDT. O compartilhamento pode ser realizado para até cinco pessoas ao mesmo tempo.

Impressão do documento no site

A expectativa é que na próxima semana sejam liberados na plataforma de autoatendimento do site da autarquia os CRLVs já emitidos em 2020 para a impressão.

