Vereadores aprovam lei que padroniza pinturas dos prédios públicos com as cores oficiais da bandeira de Brasiléia

Com todos os cuidados necessários, a Câmara Municipal realizou na sala de sessões José Cordeiro Barbosa nesta terça-feira, 08 de Junho, a decima quinta sessão ordinária do ano de 2021, presidida pelo Vereador Vice-Presidente Marquinho Tibúrcio (MDB).

Estiveram presentes os vereadores Elenilson Cruz (PT), Reinaldo Gadelha (MDB), Marinete Mesquita (PT), Leomar Barbosa (PSD), Lessandro Jorge (PT), Leonir Castro (PP) e Jurandir Queiroz (PROS).

Durante o grande expediente, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei nº 002 de 2021 de autoria do Vereador Marquinho Tibúrcio (MDB). O projeto de nº 002 diz que: Dispõe sobre a padronização das cores de bens imóveis públicos do município de Brasileia. O projeto estabelece a padronização das pinturas dos prédios públicos predominando as cores da bandeira do município de Brasiléia (azul, amarelo, branco e verde), a padronização só será necessário quando acontecer alguma reforma ou construção de algum órgão público após o projeto ser sancionado.

Também de autoria do Vereador Marquinho Tibúrcio (MDB), foi aprovado o projeto de nº 003 de 2021, que: Dispõe sobre os veículos oficiais da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder Executivo municipal de Brasileia.

Em uso a Tribuna os vereadores solicitaram:

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): o parlamentar no uso de suas atribuições, solicitou que seja enviado um documento ao órgão responsável pela ponte José Augusto, que liga os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, Pois a mesma encontra-se em total escuridão. O mesmo caso acontece na ponte Wilson pinheiro, que liga o Brasil a Bolívia, o vereador pede providencia em caráter de urgência a respeito da iluminação das pontes afim de prevenir que aconteçam furtos e roubos. O parlamentar pediu que seja enviado um documento ao representante do governo do estado, secretario de meio ambiente, para que junto ao governo aconteça uma discussão a nível nacional a respeito das políticas ambientais em nosso país, em especial na região amazônica.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): o parlamentar no uso de suas atribuições, começou sua fala refazendo um pedido de sessões anteriores, a respeito da iluminação da ladeira que da entrada ao bairro Marcos Galvão, pois a falta de iluminação está causando grandes transtornos as pessoas que ali transitam. O vereador pede respostas em relação a uma obra iniciada na Travessa Tereza Rodrigues Pimentel, que foi iniciada a mais de um mês e até o presente momento não retornaram para finalizar o serviço. O mesmo solicitou que seja enviado um documento para a prefeitura para saber qual valor da emendar parlamentar destinada para a obra a cima citada. Finalizando as suas indicações, solicitou que a prefeita se sensibilize e realize a construção da ponte do ramal do Pega Fogo e que faça a desobstrução de um bueiro próximo da escola Rio Branco.

Vereador Leonir Castro (PP): o parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou suas indicações solicitando o envio de documento ao secretário de obras, para que o mesmo possa averiguar a situação da quadra que fica ao lado do posto de saúde Antônio Moreira Dos Reis, no bairro Francisco José Moreira, onde a mesma se encontra em situação precária, em total estado de abandono. O parlamentar dando continuidade solicita que aconteça um paliativo no ramal do KM 59, junto com uma limpeza no mesmo.

Lessandro Jorge (PT): o parlamentar no uso de suas atribuições, deu início a sua fala fazendo um pedido em forma de urgência, para que seja encaminhado um pedido de informação para que o executivo esteja encaminhando informações sobre um furto que ocorreu na secretaria de obras, em especial que encaminhe o boletim de ocorrência e quais providencias estão sendo tomadas em relação ao caso, pois se trata de patrimônio público e a população espera respostas. O vereador reforça o pedido que fez na última sessão, para que seja respeitada as sinalizações de trânsito que existem em nosso município, principalmente a que existe em frente a Caixa Econômica Federal, pois já aconteceram vários acidentes naquela localidade.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB): o parlamentar no uso de suas atribuições, solicita junto ao executivo a recuperação de uma ponte que se localiza no ramal do Pega Fogo entre o Sr. Osmarino e a colocação Rio Branco, pois os moradores estão na iminência de ficarem isolados. Dando continuidade o parlamentar pede ao executivo que possa inserir no planejamento a linha 8 no ramal do KM 13, que liga do T a Cajazeira, que passa em frente à escola Valdomiro Ferreira Barroso, pede respostas em relação aos mais de R$ 600.000,00 mil aprovados para execução de melhorias nos ramais. Dando continuidade as indicações o parlamentar solicita um pedido de informação junto a secretaria de agricultura, a respeito de como está o programa de açudagem, em especial quando o programa se iniciará na comunidade do 19. O vereador pede respostas em relação ao projeto de N°04 mensagem 05, que autoriza o poder executivo a contratar emergencialmente em caráter temporário profissionais para atuar no âmbito da secretaria municipal, para atender necessidades temporárias de combate ao covid. O mesmo indaga o motivo por não ter acontecido a contratação dos profissionais da saúde.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): o parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou sua fala fazendo um apelo ao governo do estado, que a SESACRE possa contratar um médico para ficar à disposição da população para realizar o exame de ultrassonografia no Hospital Regional. O vereador pede que o atendimento presencial do Detran possa voltar gradativamente, pois do jeito que está acaba causando transtornos à população, Segundo o mesmo não dá para ficar como está. Solicita que a prefeitura através da secretaria de obras possa realizar um trabalho de melhoria no ramal da piscicultura, dando continuidade o parlamentar pede melhorias no ramal Santa Inês, que também se localiza no Polo. Finaliza sua fala pedindo melhorias para todos os ramais do Polo em especial aqueles que se encontram em situação precária.