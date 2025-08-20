Polícia Civil prende foragido da Justiça acusado de ameaçar moradores na zona rural de Xapuri

De acordo com os investigadores, o homem estava escondido há mais de um ano na zona rural do município, no Seringal Fronteira, localizado na divisa entre Xapuri e Sena Madureira. A prisão ocorreu próximo a uma escola no ramal da comunidade União, em Xapuri.

A ordem judicial contra o foragido tinha validade até 2040. Segundo a Polícia Civil, ele vinha ameaçando de morte moradores da região, inclusive utilizando uma arma de fogo para intimidá-los. No momento da prisão, os policiais apreenderam um rifle calibre .22, que teria sido usado pelo suspeito para coagir os habitantes do seringal, onde moram alguns de seus parentes.

Após ser capturado, o foragido foi conduzido para a cidade de Xapuri, apresentado na Delegacia-Geral e, em seguida, encaminhado para exame de corpo de delito.

O delegado titular de Xapuri, Luccas Vianna, destacou o empenho da equipe policial e a importância da prisão para a segurança dos moradores da zona rural.

“Essa prisão é resultado de um trabalho minucioso de investigação e monitoramento da nossa equipe. Recebemos diversas denúncias sobre ameaças e intimidações praticadas pelo foragido, que vinha causando medo e insegurança entre os moradores da comunidade. Com essa ação, conseguimos devolver tranquilidade à região e demonstrar que a Polícia Civil está atenta e comprometida com a proteção da população”, enfatizou.

