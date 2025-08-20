Polícia Civil elucida crime e prende segundo envolvido no assassinato de Reginaldo da Silva Mota, em Assis Brasil

Na manhã desta quarta-feira, 20, a Polícia Civil do Acre (PCAC) através da Delegacia-Geral de Assis Brasil prendeu um home com as iniciais L. N. S. R., sendo o segundo envolvido no homicídio de Reginaldo da Silva Mota, de 22 anos, ocorrido em 19 de junho deste ano, no bairro Bela Vista, em Assis Brasil. Reginaldo foi baleado na varanda de sua residência enquanto se preparava para ir ao trabalho. Durante a abordagem, dois indivíduos armados, efetuaram vários disparos contra a vítima.

Após ser atingido pelos tiros, Reginaldo foi socorrido rapidamente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao hospital local. Em seu leito, ainda consciente, ele revelou à Polícia Civil a identidade dos autores do crime, além de afirmar que o atentado estava relacionado ao fato de ter deixado a facção criminosa.

Apesar dos esforços médicos, Reginaldo sofreu uma parada cardiorrespiratória devido aos graves ferimentos e faleceu no mesmo dia, após ser transferido para o Hospital Regional de Brasileia. As informações fornecidas pela vítima, juntamente com os vestígios coletados pela Polícia Civil, foram determinantes para o avanço da investigação.

Com base nas evidências coletadas e no relato da vítima, a Polícia Civil conseguiu identificar e prender dois suspeitos envolvidos no crime. As prisões preventivas foram decretadas, e ambos os envolvidos foram detidos na manhã de hoje. O primeiro suspeito, M. L. da S. S. J., também foi preso em Sena Madureira, ainda nesta quarta-feira.

Vale destacar que Reginaldo da Silva Mota já tinha passagens pela polícia, tendo sido preso por furto em Assis Brasil e estava foragido do regime semiaberto no momento de sua morte.

