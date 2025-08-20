Extra
Polícia Civil elucida crime e prende segundo envolvido no assassinato de Reginaldo da Silva Mota, em Assis Brasil
Na manhã desta quarta-feira, 20, a Polícia Civil do Acre (PCAC) através da Delegacia-Geral de Assis Brasil prendeu um home com as iniciais L. N. S. R., sendo o segundo envolvido no homicídio de Reginaldo da Silva Mota, de 22 anos, ocorrido em 19 de junho deste ano, no bairro Bela Vista, em Assis Brasil. Reginaldo foi baleado na varanda de sua residência enquanto se preparava para ir ao trabalho. Durante a abordagem, dois indivíduos armados, efetuaram vários disparos contra a vítima.
Após ser atingido pelos tiros, Reginaldo foi socorrido rapidamente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao hospital local. Em seu leito, ainda consciente, ele revelou à Polícia Civil a identidade dos autores do crime, além de afirmar que o atentado estava relacionado ao fato de ter deixado a facção criminosa.
Apesar dos esforços médicos, Reginaldo sofreu uma parada cardiorrespiratória devido aos graves ferimentos e faleceu no mesmo dia, após ser transferido para o Hospital Regional de Brasileia. As informações fornecidas pela vítima, juntamente com os vestígios coletados pela Polícia Civil, foram determinantes para o avanço da investigação.
Com base nas evidências coletadas e no relato da vítima, a Polícia Civil conseguiu identificar e prender dois suspeitos envolvidos no crime. As prisões preventivas foram decretadas, e ambos os envolvidos foram detidos na manhã de hoje. O primeiro suspeito, M. L. da S. S. J., também foi preso em Sena Madureira, ainda nesta quarta-feira.
Vale destacar que Reginaldo da Silva Mota já tinha passagens pela polícia, tendo sido preso por furto em Assis Brasil e estava foragido do regime semiaberto no momento de sua morte.
Polícia Civil prende foragido da Justiça acusado de ameaçar moradores na zona rural de Xapuri
De acordo com os investigadores, o homem estava escondido há mais de um ano na zona rural do município, no Seringal Fronteira, localizado na divisa entre Xapuri e Sena Madureira. A prisão ocorreu próximo a uma escola no ramal da comunidade União, em Xapuri.
A ordem judicial contra o foragido tinha validade até 2040. Segundo a Polícia Civil, ele vinha ameaçando de morte moradores da região, inclusive utilizando uma arma de fogo para intimidá-los. No momento da prisão, os policiais apreenderam um rifle calibre .22, que teria sido usado pelo suspeito para coagir os habitantes do seringal, onde moram alguns de seus parentes.
Após ser capturado, o foragido foi conduzido para a cidade de Xapuri, apresentado na Delegacia-Geral e, em seguida, encaminhado para exame de corpo de delito.
O delegado titular de Xapuri, Luccas Vianna, destacou o empenho da equipe policial e a importância da prisão para a segurança dos moradores da zona rural.
“Essa prisão é resultado de um trabalho minucioso de investigação e monitoramento da nossa equipe. Recebemos diversas denúncias sobre ameaças e intimidações praticadas pelo foragido, que vinha causando medo e insegurança entre os moradores da comunidade. Com essa ação, conseguimos devolver tranquilidade à região e demonstrar que a Polícia Civil está atenta e comprometida com a proteção da população”, enfatizou.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONTRATAÇÃO – CMC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 010/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 20/08/2025 à 02/09/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item.
DATA DA ABERTURA: 03 de setembro de 2025.
HORARIO: 09h00min (nove) horas.
LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de malharia.
As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, Portal de Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, site do município ou através do e-mail: [email protected].
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia/AC, 20 de agosto de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Agente de Contratação
Decreto n° 072/2025
Vara Cível da Comarca de Senador Guiomard lança edital de alienação judicial de ativos da massa falida da Peixes da Amazônia S.A.
O juiz de Direito titular da Vara Cível da Comarca de Senador Guiomard, Romário Divino, determinou a alienação judicial dos ativos arrecadados da massa falida da empresa Peixes da Amazônia, em conformidade com o plano apresentado pelo administrador judicial e aprovado pelo Juízo da unidade judiciária.
A expropriação judicial tem como objeto a venda, em bloco único, da totalidade do complexo industrial e demais ativos arrecadados, na modalidade ad corpus, ou seja, no estado de conservação e funcionamento em que se encontram, não cabendo qualquer reclamação posterior em relação a vícios, defeitos ocultos ou diferenças de metragens.
O ativo é composto por um lote de terra rural, com área total de 65,09 hectares, localizado à margem direita da Rodovia BR-364, Km. 93, no município sede, com um perímetro de 4.251,83 metros, devidamente matriculado no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Senador Guiomard. Sobre o imóvel encontram-se as seguintes benfeitorias:
- um bloco administrativo com 110,00 m² de área construída
- um galpão de fábrica de ração com 2.641,48 m² de área construída
- uma subestação de energia com 70,00 m² de área construída
- um galpão de frigorífico com 4.577,65 m² de área construída
- um laboratório de alevinagem com 2.490,03 m² de área construída
- um galpão de Estação de Tratamento de Água (ETA) com 220,00 m² de área construída
- uma casa de vigilância com 30 m² de área construída
- Infraestrutura adicional: vias de acesso interno asfaltadas, interligando os galpões e a ETA, e um complexo de tanques para piscicultura distribuídos em uma área de aproximadamente 45 hectares
Além das instalações físicas, o bloco alienado também inclui máquinas, equipamentos, móveis e utensílios da massa falida, que perfazem o valor total avaliado de R$ 7.001.914,85 (sete milhões, um mil novecentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos).
O valor total de avaliação dos ativos alienados, incluindo os bens móveis e imóveis, é de R$ 19.001.914,85 (dezenove milhões, um mil novecentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos).
As hastas públicas serão realizadas na modalidade híbrida (eletrônica e presencial), com a 1ª praça prevista para acontecer no dia 15 de setembro, com encerramento às 13h, no site www.deonizialeiloes.com.br, de responsabilidade da leiloeira pública oficial, com suporte técnico e utilização da plataforma Leilões Judiciais (leiloesjudiciais.com.br). Caso o bloco alienado não seja arrematado, uma segunda praça deverá acontecer no dia 30 de setembro. Se mesmo assim, não houver o arremate dos ativos da massa falida da empresa, uma terceira praça será realizada no dia 15 de outubro de 2025. Todas com encerramento às 13 horas (horário do Acre).
Os interessados em participar das hastas públicas podem agendar visitas e obter mais informações junto ao administrador judicial Sérgio Rony da Silva, por meio do telefone (68) 99986-1941 ou no endereço profissional Rua Isaura Parente, nº 1.412, sala 111, Bairro Isaura Parente, em Rio Branco, Acre.
Também é altamente recomendável a leitura da íntegra do Edital de Alienação Judicial de Ativos da Massa Falida da Peixes da Amazônia S.A., que traz o detalhamento dos itens móveis, listas de equipamentos, estado de conservação, transferência dos bens, entre outros. Para acessar a versão eletrônica do documento clique aqui.
