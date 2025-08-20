Acre
Acre se prepara para nona friagem de 2025 com previsão de ventanias e queda brusca de temperatura
Fenômeno deve atingir o estado a partir de domingo (24) com ventos fortes, chuvas intensas e possível queda de até 10°C; Vale do Juruá e região central serão as mais afetadas
O Acre deve registrar a partir do próximo domingo (24) a nona friagem do ano, com uma massa de ar frio avançando sobre a Amazônia Ocidental e provocando queda brusca nas temperaturas em várias regiões do estado. A previsão foi divulgada nesta quarta-feira (20) pela Assessoria Meteorológica do Acre, alertando para ventanias, chuvas intensas e possíveis tempestades.
Até sábado (23), o estado ainda manterá as características típicas do período: calor e chuvas isoladas. A mudança brusca deve começar no domingo pela manhã, com ventos fortes do sudeste anunciando a chegada do frio. As regiões mais afetadas serão regional do alto acre e baixo acre e o centro do estado, onde há previsão de raios e ventanias mais intensas.
O fenômeno, comum nesta época do ano mas em quantidade atípica para 2025, pode provocar reduções de até 10°C nas temperaturas máximas, especialmente durante a madrugada e início da manhã. Defesa Civil e órgãos meteorológicos recomendam que a população se prepare para as mudanças bruscas de temperatura e evite atividades em áreas abertas durante as ventanias.
O que esperar da friagem:
Domingo (24/08): Ventos fortes do sudeste, possibilidade de chuvas intensas, raios e ventanias (especialmente na fronteira e centro do estado)
Segunda (25/08) a Quarta (27/08): Noites e madrugadas frias, com mínimas entre 12°C e 15°C no leste e sul do Acre (incluindo Rio Branco e Brasileia)
Sol durante o dia, mas com sensação de frio intenso
Umidade do ar pode cair para 15%-25% após a passagem da friagem
Previsão de temperaturas mínimas por região:
|Cidade
|Temperatura Mínima Prevista
|Rio Branco
|12°C a 15°C
|Brasileia
|12°C a 15°C
|Cruzeiro do Sul
|17°C a 20°C
|Tarauacá e Feijó
|15°C a 18°C
|Boca do Acre (AM)
|14°C a 17°C
Climático em 2024:
Temperatura mais baixa registrada: 10,9°C em Epitaciolândia (3 de julho)
Umidade mais baixa: 19% em Rio Branco (15 de agosto)
Um novo boletim com detalhes sobre a intensidade da friagem será divulgado na sexta-feira (22/08), às 16h (horário do Acre).
Recomendações:
Redobrar atenção com idosos e crianças
Evitar exposição prolongada ao frio
Hidratar-se devido à baixa umidade do ar prevista
Fonte: Assessoria Meteorológica do Acre
Governo e servidores da Saúde tensionam sobre PCCR na Aleac, mas secretário garante prazo
Em reunião da Comissão de Saúde, Luiz Calixto, da Sejug, assegurou que proposta de Plano de Carreira será finalizada até 30 de setembro, como previsto, mas sindicatos pedem agilidade e combatem “boatos” de que medida não sairá
A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) discutiu nesta quarta-feira (20) a reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos servidores da saúde em meio a um clima de tensão entre governo e categoria. Enquanto sindicatos denunciam uma campanha de desinformação nas unidades de saúde, o governo garante que o cronograma será cumprido até 30 de setembro.
Jean Lunier, presidente em exercício do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sintesac), fez um forte discurso durante a reunião: “Repudiamos as falas que estão sendo feitas dentro das unidades, estamos sendo cotados de mentirosos e enganadores. Isso é um golpe baixo”. Os servidores pediram celeridade na finalização do plano, solicitando que seja antecipado para final de agosto ou início de setembro.
Em resposta, o secretário de Estado de Governo, Luiz Calixto, afirmou que não há motivos para conflitos: “Esse prazo será cumprido. Quando digo que não há dinheiro para todos, estou sendo honesto”. Ele detalhou que a minuta do PCCR está em análise final nas secretarias de Administração, de Governo e na Procuradoria Geral do Estado.
E reforçou: “o cronograma está em curso e será cumprido. Eu falei com o secretário adjunto, e ele me disse que até o dia 30 a parte dele está concluída, que é o estudo de impacto, tem várias questões que foram relacionadas sobre Igesac, sobre tabelas que precisaram ser discutidas novamente”, afirmou Calixto.
O deputado Adailton Cruz (PSB) explicou que a votação do novo plano depende de uma “folga fiscal” – quando o Estado ficar abaixo do limite de gastos com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O impasse reflete a pressão por melhorias salariais frente às restrições orçamentárias do estado.
Deracre e Prefeitura de Brasileia reforçam manutenção de ruas no município
“Estamos trabalhando com dedicação em cada ponto da cidade. Em Brasileia, essa parceria com a prefeitura tem permitido melhorar ruas que há muito tempo precisavam de atenção, garantindo mais conforto e segurança para a população”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da operação: “Esta é a maior ação de recuperação de ruas que já fizemos em Brasileia. Nosso objetivo é atender todos os bairros, para que os moradores possam se deslocar com segurança e facilidade”.
A Operação Verão 2025 abrange pavimentação de ruas, manutenção de ramais, construção de pontes e melhorias em pontos estratégicos de todo o estado, garantindo mobilidade e facilitando o transporte da população.
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Brasileia, segue nesta quarta-feira, 20, com os serviços de manutenção viária no município, como parte da Operação Verão 2025. As equipes trabalham no bairro Eldorado, retirando buracos e aplicando novo asfalto para melhorar a circulação de veículos e garantir segurança para pedestres e motoristas. A ação já beneficiou dezenas de ruas e se estenderá a outras vias do município.
Deracre e Prefeitura de Xapuri trabalham no piçarramento do Ramal Cachoeira
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a prefeitura de Xapuri, trabalha nesta quarta-feira, 20, no melhoramento do Ramal Cachoeira, em Xapuri, dentro das ações da Operação Verão 2025.
O serviço contempla o piçarramento de 10 quilômetros da via, dos quais 8 quilômetros já foram concluídos. O trabalho segue em ritmo acelerado, com previsão de conclusão na sexta-feira, garantindo melhores condições de trafegabilidade para veículos e pedestres.
A iniciativa visa fortalecer o agronegócio local, facilitar o acesso das comunidades aos centros urbanos e garantir a chegada a serviços essenciais, como educação e saúde.
“Estamos levando infraestrutura rural de qualidade para promover desenvolvimento, inclusão social e conectividade às comunidades do interior”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.
O trabalho no Ramal Cachoeira faz parte do esforço contínuo do governo do Acre em assegurar que os ramais do estado estejam em condições adequadas para circulação, reforçando a logística regional e a mobilidade das famílias que vivem e produzem no interior.
