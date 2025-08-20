Acre se prepara para nona friagem de 2025 com previsão de ventanias e queda brusca de temperatura

Fenômeno deve atingir o estado a partir de domingo (24) com ventos fortes, chuvas intensas e possível queda de até 10°C; Vale do Juruá e região central serão as mais afetadas

O Acre deve registrar a partir do próximo domingo (24) a nona friagem do ano, com uma massa de ar frio avançando sobre a Amazônia Ocidental e provocando queda brusca nas temperaturas em várias regiões do estado. A previsão foi divulgada nesta quarta-feira (20) pela Assessoria Meteorológica do Acre, alertando para ventanias, chuvas intensas e possíveis tempestades.

Até sábado (23), o estado ainda manterá as características típicas do período: calor e chuvas isoladas. A mudança brusca deve começar no domingo pela manhã, com ventos fortes do sudeste anunciando a chegada do frio. As regiões mais afetadas serão regional do alto acre e baixo acre e o centro do estado, onde há previsão de raios e ventanias mais intensas.

O fenômeno, comum nesta época do ano mas em quantidade atípica para 2025, pode provocar reduções de até 10°C nas temperaturas máximas, especialmente durante a madrugada e início da manhã. Defesa Civil e órgãos meteorológicos recomendam que a população se prepare para as mudanças bruscas de temperatura e evite atividades em áreas abertas durante as ventanias.

O que esperar da friagem:

Domingo (24/08): Ventos fortes do sudeste, possibilidade de chuvas intensas, raios e ventanias (especialmente na fronteira e centro do estado)

Segunda (25/08) a Quarta (27/08): Noites e madrugadas frias, com mínimas entre 12°C e 15°C no leste e sul do Acre (incluindo Rio Branco e Brasileia)

Sol durante o dia, mas com sensação de frio intenso

Umidade do ar pode cair para 15%-25% após a passagem da friagem

Previsão de temperaturas mínimas por região:

Cidade Temperatura Mínima Prevista Rio Branco 12°C a 15°C Brasileia 12°C a 15°C Cruzeiro do Sul 17°C a 20°C Tarauacá e Feijó 15°C a 18°C Boca do Acre (AM) 14°C a 17°C

Climático em 2024:

Temperatura mais baixa registrada: 10,9°C em Epitaciolândia (3 de julho)

Umidade mais baixa: 19% em Rio Branco (15 de agosto)

Um novo boletim com detalhes sobre a intensidade da friagem será divulgado na sexta-feira (22/08), às 16h (horário do Acre).

Recomendações:

Redobrar atenção com idosos e crianças

Evitar exposição prolongada ao frio

Hidratar-se devido à baixa umidade do ar prevista

Fonte: Assessoria Meteorológica do Acre

