Deracre e Prefeitura de Xapuri trabalham no piçarramento do Ramal Cachoeira

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a prefeitura de Xapuri, trabalha nesta quarta-feira, 20, no melhoramento do Ramal Cachoeira, em Xapuri, dentro das ações da Operação Verão 2025.

O serviço contempla o piçarramento de 10 quilômetros da via, dos quais 8 quilômetros já foram concluídos. O trabalho segue em ritmo acelerado, com previsão de conclusão na sexta-feira, garantindo melhores condições de trafegabilidade para veículos e pedestres.

A iniciativa visa fortalecer o agronegócio local, facilitar o acesso das comunidades aos centros urbanos e garantir a chegada a serviços essenciais, como educação e saúde.

“Estamos levando infraestrutura rural de qualidade para promover desenvolvimento, inclusão social e conectividade às comunidades do interior”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O trabalho no Ramal Cachoeira faz parte do esforço contínuo do governo do Acre em assegurar que os ramais do estado estejam em condições adequadas para circulação, reforçando a logística regional e a mobilidade das famílias que vivem e produzem no interior.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários