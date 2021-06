Fernanda Hassem anuncia reforma e revitalização de praças em Brasiléia

A prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, juntamente com Secretários e funcionários, estiveram visitando a praça Ugo Poli, principal do centro da cidade, para verificarem o andamento dos trabalhos que vem sendo realizados.

Segundo a gestora, várias outras praças também estarão sendo revitalizadas e irão receber novidades. Em especial, a do centro estará recebendo novidades principalmente para as crianças e será entregue no dia 2 de julho.

“A Praça Ugo Poli irá oferecer algo mais as crianças e peço a ajuda de todos para que cuidem desses espaços. É um patrimônio público que todos nós precisamos cuidar com amor e carinho”, destacou a gestora.

Foi elaborado um espaço que terá a temática do personagem “Pequeno Príncipe” e as crianças com certeza irão gostar. O artista plástico Wando Cunha, mais conhecido como ‘Borracha’, está cuidando para que tudo seja entregue no prazo.

Na próxima semana, Fernanda Hassem estará se organizando para anunciar novos projetos e grande pacote de obras no município de Brasiléia, tando na zona urbana, quanto na zona rural.

Veja entrevista.